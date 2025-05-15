Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Ένα χειρόγραφο που κάποτε θεωρούνταν ανεπίσημο αντίγραφο της Μάγκνα Κάρτα πιστεύεται πλέον ότι είναι μια γνήσια έκδοση και «ένα από τα πιο πολύτιμα έγγραφα στον κόσμο», σύμφωνα με Βρετανούς ακαδημαϊκούς.

Η νομική σχολή του Χάρβαρντ πλήρωσε 27,50 δολάρια για να το αποκτήσει το 1946 και για χρόνια παρέμενε κρυμμένο στη βιβλιοθήκη της, με την πραγματική του ταυτότητα άγνωστη.

Ωστόσο, όπως γράφει το BBC, δύο καθηγητές μεσαιωνικής ιστορίας κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για μια εξαιρετικά σπάνια και χαμένη πρωτότυπη Μάγκνα Κάρτα από το 1300, κατά τη βασιλεία του βασιλιά Εδουάρδου Α', που θα μπορούσε να αξίζει εκατομμύρια.

«Πρόκειται για μια φανταστική ανακάλυψη», δήλωσε ο καθηγητής Ντέιβιντ Κάρπεντερ από το King's College London, ο οποίος άρχισε να την αναλύει αφού είδε ψηφιοποιημένες εικόνες της στην ιστοσελίδα του αμερικανικού πανεπιστημίου.

«Είναι η τελευταία Μάγκνα Κάρτα (και) αξίζει να την γιορτάσουμε, όχι ως ένα απλό αντίγραφο, λεκιασμένο και ξεθωριασμένο, αλλά ως το πρωτότυπο ενός από τα σημαντικότερα έγγραφα στην παγκόσμια συνταγματική ιστορία· ακρογωνιαίος λίθος ελευθεριών του παρελθόντος, του παρόντος και αυτών που πρόκειται να κατακτηθούν», τόνισε ο ίδιος σύμφωνα με το BBC.



Πηγή: skai.gr

