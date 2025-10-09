Στον Ούγγρο László Krasznahorkai το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2025

Ο László Krasznahorkai από την Ουγγαρία κέρδισε το φετινό βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας όπως ανακοίνωσε σήμερα η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών.

The 2025 #NobelPrize in Literature is awarded to the Hungarian author László Krasznahorkai "for his compelling and visionary oeuvre that, in the midst of apocalyptic terror, reaffirms the power of art."

«Το Νόμπελ Λογοτεχνίας για το 2025 απονέμεται στον Ούγγρο συγγραφέα László Krasznahorkai για το συναρπαστικό και οραματικό του έργο που εν μέσω αποκαλυπτικού τρόμου, επιβεβαιώνει τη δύναμη της τέχνης», δήλωσε ο Mats Malm, Μόνιμος Γραμματέας της Σουηδικής Ακαδημίας.

Στους προηγούμενους νικητές του βραβείου λογοτεχνίας, ύψους 11 εκατομμυρίων σουηδικών κορωνών (1,2 εκατομμύρια δολάρια), περιλαμβάνονται ο Γάλλος ποιητής και δοκιμιογράφος Σάλι Προυντόμ, ο οποίος κέρδισε το πρώτο βραβείο, ο Αμερικανός μυθιστοριογράφος και συγγραφέας διηγημάτων Γουίλιαμ Φόκνερ το 1949, ο Βρετανός πρωθυπουργός του Β' Παγκοσμίου Πολέμου Ουίνστον Τσόρτσιλ το 1953, ο Τούρκος Ορχάν Παμούκ το 2006 και ο Νορβηγός Τζον Φόσε το 2023.

Το περσινό βραβείο κέρδισε η Νοτιοκορεάτισσα συγγραφέας Χαν Κανγκ, η οποία έγινε η 18η γυναίκα - η πρώτη ήταν η Σουηδέζα συγγραφέας Σέλμα Λάγκερλοφ το 1909 - και η πρώτη Νοτιοκορεάτισσα που έλαβε το βραβείο.

Το Νόμπελ Λογοτεχνίας είναι το τέταρτο που ανακοινώθηκε για φέτος, ύστερα από τα βραβεία Νόμπελ Χημείας, Ιατρικής και Φυσικής νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Τα Βραβεία Νόμπελ θεσπίστηκαν με τη διαθήκη του Σουηδού εφευρέτη και επιχειρηματία Άλφρεντ Νόμπελ. Απονέμονται κάθε χρόνο από το 1901, αναγνωρίζοντας την εξαιρετική συνεισφορά στην επιστήμη, τη λογοτεχνία και την ειρήνη, με τη διαδικασία απονομής τους να διακόπτεται κυρίως κατά τη διάρκεια των Παγκοσμίων Πολέμων.

