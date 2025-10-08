Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: Το πρώτο φλογοβόλο, η γέφυρα της Χαλκίδας και τα τείχη του Μεσολογγίου

Στην εκπομπή του Άρη Πορτοσάλτε, ο κ. Θεοδόσης Τάσιος, ομότιμος καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, μας μιλά για την αξία της Χαλκίδας ως αρχαιότερου σημείου γεφύρωσης, για το πρώτο «φλογοβόλο» που περιγράφει ο Θουκυδίδης, αλλά και για τον μηχανικό Μιχαήλ Κοκκίνη, ο οποίος ύψωσε τα τείχη του Μεσολογγίου, ονομάτισε τους προμαχώνες με διεθνή ονόματα και οδήγησε τους πολιορκημένους Μεσολογγίτες στην Έξοδο πριν πέσει και ο ίδιος μαζί τους.
