Λύκειο Ελληνίδων Λονδίνου: Ελληνικά Χριστούγεννα με χορό, μουσική και τραγούδι στο θέατρο Questors

Το Λύκειον των Ελληνίδων Λονδίνου παρουσιάζει με υπερηφάνεια την παραγωγή Οι 12 Ημέρες, μια λαμπρή γιορτή των ελληνικών χριστουγεννιάτικων παραδόσεων, μέσα από τον παραδοσιακό χορό, τη ζωντανή μουσική και το τραγούδι.

Η εντυπωσιακή αυτή παράσταση αφηγείται το εορταστικό ταξίδι από την Παραμονή των Χριστουγέννων έως τα Άγια Θεοφάνεια, αποτυπώνοντας τη χαρά, τη βαθιά πνευματικότητα και το αίσθημα συλλογικότητας που χαρακτηρίζουν μία από τις πιο αγαπημένες περιόδους του ελληνικού εορτολογίου.

Το κοινό καλείται να εισέλθει σε έναν κόσμο όπου τα αρχαία έθιμα συναντούν τη ζωντάνια του σύγχρονου εορτασμού. Σε δύο μέρη, Οι 12 Ημέρες ακολουθούν τον ρυθμό της εποχής: από τα κάλαντα των παιδιών που μεταφέρουν ευχές και ευλογίες από σπίτι σε σπίτι, έως τους παραδοσιακούς χορούς που αντηχούν στις πλατείες των χωριών και τις μεταμφιέσεις που σηματοδοτούν τον ερχομό του νέου έτους.

Η παραγωγή αυτή διακρίνεται για την έκτασή της και τη μοναδικότητά της. Πάνω από 125 χορευτές, ηλικίας 5 έως 80 ετών, θα παρουσιάσουν περισσότερους από 50 χορούς της Ελλάδας και της πολιτιστικής της κληρονομιάς. Με περισσότερες από 280 ώρες προβών, οι ομάδες του Λυκείου των Ελληνίδων ενσαρκώνουν με αφοσίωση και σεβασμό την αγάπη για τον χορό, τη μουσική παράδοση και την πολιτιστική ταυτότητα. Για πρώτη φορά στο Ηνωμένο Βασίλειο, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει και έθιμα της Βόρειας Ελλάδας – μια σπάνια ευκαιρία να δει παραδόσεις που δεν έχουν παρουσιαστεί ποτέ εκτός των τόπων προέλευσής τους.

Η μουσική επένδυση της παράστασης περιλαμβάνει αυθεντικά παραδοσιακά όργανα – κλαρίνο, λαούτο, βιολί, ζουρνά, λύρα, γκάιντα και κρουστά – ενώ τη σκηνή θα πλαισιώσει η Χορωδία της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής, προσδίδοντας το πνευματικό και λειτουργικό στοιχείο της εορταστικής περιόδου, μέσα από ύμνους και χορωδιακά μέλη που αναδεικνύουν τη ιερότητα των ημερών.

«Οι 12 Ημέρες δεν αποτελούν απλώς μία παράσταση, αλλά μια πρόσκληση», δηλώνει ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Λυκείου των Ελληνίδων Λονδίνου, Δημήτρης Δρόσος. «Είναι μια ευκαιρία για ένα ταξίδι μέσα από μια περίοδο που ενώνει την κοινότητα, την πίστη και τη χαρά — μια εμπειρία που αναδεικνύει παραδόσεις οι οποίες εξακολουθούν να φωτίζουν τις ζωές μας μέσα στον χρόνο.»

Κύρια Σημεία του Προγράμματος



• Παραμονή Χριστουγέννων – Κάλαντα: ευχές και τραγούδια ευλογίας από πόρτα σε πόρτα

• Μεταμφιέσεις Πρωτοχρονιάς: τελετουργικοί εορτασμοί που σηματοδοτούν το πέρασμα στη νέα χρονιά

• Εορτασμός Θεοφανείων: αγιασμός των υδάτων και λαμπρό εορταστικό φινάλε

Χορηγός: Hellenic Engineers Society of Great Britain

Με την υποστήριξη της Alpha Bank



Πληροφορίες Εκδήλωσης

• Ημερομηνία: Σάββατο 11 Οκτωβρίου, ώρα 19:00

• Χώρος: The Questors Theatre, 12 Mattock Lane, London W5 5BQ

• Εισιτήρια: Διαθέσιμα στο https://www.questors.org.uk/the_12_days

| Ταμείο: 020 8567 0011 | Συνιστάται έγκαιρη κράτηση

• Διάρκεια: 2 ώρες και 30 λεπτά με διάλειμμα 15 λεπτών

• Καταλληλότητα: Για όλες τις ηλικίες

Σχετικά με το Λύκειον των Ελληνίδων Λονδίνου



Από το 1979, το Λύκειον των Ελληνίδων Λονδίνου εργάζεται αδιάκοπα για τη διαφύλαξη και διάδοση του ελληνικού πολιτισμού, προβάλλοντας τις παραδόσεις μέσα από τον χορό και τη συλλογική δράση. Από τις τέχνες και τα έθιμα έως τη διδασκαλία του παραδοσιακού χορού, το Λύκειον τιμά με υπερηφάνεια την πολιτιστική του κληρονομιά και επιδιώκει τη μετάδοσή της στις επόμενες γενιές.



