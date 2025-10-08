Τριάντα πίνακες που δημιούργησε ο Μπομπ Ρος, ο καλλιτέχνης με τα σγουρά μαλλιά και τη γαλήνια φωνή, ιδιαίτερα αγαπητός και στο ελληνικό κοινό, καθώς οι εκπομπές του μεταδίδονταν στη χώρα μας, βγαίνουν σύντομα σε δημοπρασία.

Στόχος να καλυφθούν τα κόστη προγραμμάτων των δημόσιων τηλεοπτικών σταθμών που πλήττονται από περικοπές στην ομοσπονδιακή χρηματοδότηση.

«Ο Ρος, ένας σταθερός πυλώνας της δημόσιας αμερικανικής τηλεόρασης τη δεκαετία του 1980 και του 1990, αφιέρωσε τη ζωή του στο να κάνει την τέχνη προσιτή σε όλους», δήλωσε η Τζόαν Κοβάλσκι, πρόεδρος της εταιρείας Bob Ross Inc. «Αυτή η δημοπρασία διασφαλίζει ότι η κληρονομιά του συνεχίζει να στηρίζει το ίδιο το μέσο που έφερε τη χαρά και τη δημιουργικότητά του στα αμερικανικά σπίτια επί δεκαετίες».

Ο οίκος Bonhams στο Λος Άντζελες θα δημοπρατήσει τρεις πίνακες του Ρος στις 11 Νοεμβρίου. Θα ακολουθήσουν και άλλες δημοπρασίες στο Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη, τη Βοστώνη και διαδικτυακά. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν σε σταθμούς που προβάλλουν προγράμματα από τον διανομέα American Public Television.

Ο στόχος είναι να βοηθηθούν σταθμοί που αντιμετωπίζουν δυσκολίες με τα δικαιώματα μετάδοσης δημοφιλών προγραμμάτων, όπως το «The Best of Joy of Painting» (βασισμένο στην εκπομπή του Ρος), το «America’s Test Kitchen», το «Julia Child’s French Chef Classics» και το «This Old House». Ιδιαίτερα μικροί και αγροτικοί σταθμοί πλήττονται περισσότερο.

Όπως επιθυμούσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, το Κογκρέσο έχει καταργήσει 1,1 δισεκατομμύριο δολάρια που προορίζονταν για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση, αφήνοντας περίπου 330 σταθμούς PBS και 246 σταθμούς NPR να αναζητούν εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης. Πολλοί ξεκίνησαν έκτακτες εκστρατείες συγκέντρωσης χρημάτων, ενώ άλλοι αναγκάστηκαν να προβούν σε απολύσεις και περικοπές προγραμμάτων.

Ο αγαπημένος Ρος πέθανε το 1995 από επιπλοκές καρκίνου, ύστερα από 11 χρόνια παραγωγής της εκπομπής «The Joy of Painting». Το πρόγραμμα προβλήθηκε σε τηλεοπτικούς σταθμούς σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες και σε πολλές χώρες παγκοσμίως. Ο πρώην λοχίας της Πολεμικής Αεροπορίας, γνωστός για την ήρεμη παρουσία και τις ενθαρρυντικές του φράσεις, γνώρισε ανανεωμένη δημοτικότητα κατά τη διάρκεια των lockdown της πανδημίας COVID-19.

Κατά τη διάρκεια των εκπομπών του, ο Ρος συνήθιζε να μιλά για χαρούμενα μικρά σύννεφα και δέντρα και να υπενθυμίζει ότι δεν υπάρχουν λάθη, μόνο ευτυχισμένα ατυχήματα.

Οι τριάντα πίνακες που θα δημοπρατηθούν καλύπτουν όλη την καριέρα του και περιλαμβάνουν τοπία με βουνά και λίμνες.Τους περισσότερους από αυτούς τους δημιούργησε ζωντανά, κατά τη διάρκεια της εκπομπής, σε λιγότερο από 30 λεπτά, δηλαδή στη διάρκεια ενός επεισοδίου.

Ο οίκος Bonhams είχε πουλήσει τον Αύγουστο δύο πίνακες του Ρος από τη δεκαετία του 1990 έναντι 114.800 και 95.750 δολαρίων αντίστοιχα. Οι επερχόμενες δημοπρασίες των 30 πινάκων εκτιμάται ότι θα αποφέρουν συνολικά από 850.000 έως 1,4 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τον οίκο.

Πηγή: skai.gr

