Πέθανε ο σκηνοθέτης Μπομπ Γουίλσον

Ο Αμερικανός σκηνοθέτης Μπομπ Γουίλσον, γνωστός για τις πρωτότυπες δημιουργίες του στο θέατρο όπως και στην όπερα, πέθανε σήμερα στην πολιτεία της Νέας Υόρκης σε ηλικία 83 ετών, ανακοίνωσε το ίδρυμα που διαφυλάσσει το έργο του.

"Με συντριβή ανακοινώνουμε τον θάνατο του Ρόμπερτ Γουίλσον, καλλιτέχνη, σκηνοθέτη του θεάτρου και της όπερας, αρχιτέκτονα, σκηνογράφου και τεχνικού φωτισμού, εικαστικού", δήλωσε το Robert Wilson Arts Foundation, διευκρινίζοντας ότι ο εκλιπών "έσβησε ήσυχα" στο Γουότερ Μιλ, στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, από επιπλοκές "μιας σύντομης αλλά καλπάζουσας νόσου".

"Παρότι αντιμετώπισε τη διάγνωση της ασθένειάς του με διαύγεια και αποφασιστικότητα, αισθάνθηκε την ανάγκη να συνεχίσει να εργάζεται και να δημιουργεί μέχρι το τέλος. Τα έργα του για τη σκηνή, σε χαρτί, τα γλυπτά του και τα βίντεο-πορτραίτα του, όπως και το (κέντρο τεχνών) Watermill Center, θα παραμείνουν η καλλιτεχνική του κληρονομιά", πρόσθεσε το ίδρυμα.

"Πήτερ Παν", "Τουραντότ", "Ο Αϊνστάιν στην παραλία"... οι σκηνοθεσίες του σε πρωτότυπα έργα, όπως και έργα από το παραδοσιακό ρεπερτόριο, δημιούργησαν ένα γεγονός όπου κι αν προβλήθηκαν, κυρίως στη Γαλλία.

"Ο Μπομπ Γουίλσον ήταν ένας οραματιστής καλλιτέχνης, ένας δεξιοτέχνης της σκηνοθεσίας, ένας γλύπτης του φωτός" που "επηρέασε βαθιά τους συγχρόνους του, ειδικότερα στη Γαλλία όπου δημιούργησε τόσο πολύ", σχολίασε η Γαλλίδα υπουργός Πολιτισμού Ρασιντά Ντατί.

"Ο αριστοτέχνης του φωτός έσβησε. Μαζί του, χάνεται ένας από τους μεγαλύτερους εφευρέτες της σύγχρονης σκηνής. Τον συνάντησα στο Φεστιβάλ του Νανσί, εκείνα τα λαμπερά χρόνια που όλα φάνταζαν εφικτά. Ήταν ένα αισθητικό σοκ, μια αποκάλυψη", πρόσθεσε ο πρώην υπουργός Πολιτισμού Τζακ Λανγκ.

Ο Ρόμπερτ Γουίλσον ή πιο απλά ο Μπομπ Γουίλσον γεννήθηκε στις 4 Οκτωβρίου 1941 στο Γουέικο του Τέξας. Άρχισε να ανεβάζει τα δικά του θεατρικά έργα στο γκαράζ της οικογένειάς του πριν μετακομίσει, σε ηλικία 20 ετών, στη Νέα Υόρκη όπου ήρθε σε επαφή με πρωτοποριακούς καλλιτέχνες όπως ο Άντι Γουόρχολ.

Ωστόσο το 1976 ήταν που κατέκτησε τη διεθνή σκηνή με το έργο "Ο Αϊνστάιν στην παραλία", έργο διάρκειας σχεδόν πέντε ωρών, που ανέβηκε αρκετές φορές στις αίθουσες, τη μουσική του οποίου υπογράφει ο διάσημος Φίλιπ Γκλας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

