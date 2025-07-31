Φεστιβάλ Αργαλειών & Ύφανσης στην Ιεράπετρα

Από τις 7 έως τις 9 Αυγούστου, η Ιεράπετρα φιλοξενεί το Φεστιβάλ Αργαλειών & Ύφανσης, μια τριήμερη γιορτή αφιερωμένη στην τέχνη της ύφανσης, αλλά και σε όσα φέρει μαζί της: τεχνική, δημιουργία, μνήμη, κοινότητα.

Εκθέσεις, προβολές, ανοιχτά εργαστήρια, παιδικές δράσεις, masterclasses, συζητήσεις κι ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό κλείσιμο κάτω από την πανσέληνο συνθέτουν το νέο Φεστιβάλ Αργαλειών & Ύφανσης που ενώνει την παράδοση με το σήμερα και το αύριο.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, οι εκδηλώσεις του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθούν στο 2ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ιεράπετρας. Όλες οι δράσεις είναι δωρεάν.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων είναι εδώ: https://www.eccedialects.org/programmafestival

Το Φεστιβάλ περιλαμβάνει:

● Έκθεση υφαντών: Χρηστικά και διακοσμητικά υφαντά της Κρήτης, φορεσιές, προικιά, κιλίμια.

● Έκθεση φωτογραφίας και βίντεο: Σπάνιο αρχειακό υλικό, ντοκιμαντέρ και πειραματικές ματιές φωτίζουν πρόσωπα, τεχνικές και στιγμιότυπα της ζωής γύρω από τον αργαλειό.

● Δράσεις: Από το τελετουργικό «κρέμασμα του στημονιού» από την Κοιν.Σ.Επ. «Το Ξόμπλι» της Κριτσάς μέχρι εισαγωγικές βιωματικές εμπειρίες όπου οι επισκέπτες θα μπορούν να υφάνουν στον αργαλειό με καθοδήγηση από υφάντρες.

● Θεματικές παρουσιάσεις και masterclasses: Ομιλία για «Τα ιδιαίτερα ξόμπλια της Κρήτης» από την Πόπη Σιγανού («Το Ξόμπλι»). Masterclass από τον υφαντή Μανώλη Κουράτορα που απευθύνεται σε όσους έχουν ήδη επαφή με τον αργαλειό και επιθυμούν να προχωρήσουν σε προχωρημένες τεχνικές και προοπτικές παραγωγής. Εργαστήρι Κατασκευής Ιμάντα σε επιτραπέζιο αργαλειό (Inkleloom) από τη Ζωή Παπαδάκη (Παν. Ανωγείων, Εργαστίνη)

● Παιδικό εργαστήριο «Το πρώτο μου υφαντό» και δράσεις για παιδιά: 20 ατομικοί παιδικοί αργαλειοί και παιχνίδια γνώσης, με καθοδήγηση από ειδικούς. Τα παιδιά ανακαλύπτουν τι μπορούν να δημιουργήσουν με αυτοσχέδια μέσα.

● Προβολές ταινιών μικρού & μεσαίου μήκους: «Woven Sounds» του Ιρανού καλλιτέχνη Mehdi Aminian και «For the Love of Carpets series» του Σύρου καλλιτέχνη Waref Abu Quba, ταινίες μικρού μήκους για τη γυναικεία χειροτεχνία και την αντοχή της υφαντικής τέχνης στον χρόνο.

Προβάλλονται ως μια συμβολική χειρονομία φιλίας και αλληλεγγύης σε λαούς με βαθιές παραδόσεις και δύσκολες συγκυρίες.

Σκέψεις, εμπειρίες και επίκαιρα ερωτήματα

Όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου, στον πυρήνα του προγράμματος βρίσκονται η ύφανση ως ζωντανή τέχνη και τα ερωτήματα που την περιβάλλουν σήμερα.

● Πώς διατηρείται και εξελίσσεται μια τέχνη που ήταν πάντα αθόρυβα παρούσα;

● Ποιος ήταν ο ρόλος των γυναικών που τη μετέφεραν και ποιος είναι ο ρόλος των νέων που τη συναντούν για πρώτη φορά;

● Πώς απαντά η χειροποίητη δημιουργία στη λογική του fast fashion και της μαζικής ομοιομορφίας;

Η ανοιχτή συζήτηση του Σαββάτου (9/8) με τίτλο «Αόρατη εργασία, ορατή τέχνη» φέρνει στο ίδιο τραπέζι υφάντρες, φορείς, θεσμικούς εκπροσώπους, ερευνητές και καλλιτέχνες, σε έναν δημόσιο διάλογο για την πολιτιστική κληρονομιά σε μετάβαση και για τον κομβικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Κρήτη στη διατήρηση αυτής της παράδοσης.

Γιορτή κάτω από την πανσέληνο του Αυγούστου

Το φεστιβάλ κλείνει το Σάββατο 9 Αυγούστου, με ένα ατμοσφαιρικό, σκηνοθετημένο δρώμενο στον προαύλιο χώρο του 2ου Πειραματικού Δημοτικού Ιεράπετρας. Ζωντανή, επιτελεστική ύφανση σε αργαλειό, visuals στους τοίχους, άτομα με υφαντές φορεσιές, παραδοσιακή κρητική μουσική, τραγούδια του αργαλειού και ενσωματωμένος σύγχρονος χορός από τις χορογράφους Ιουλία Ζαχαράκη και Βαρβάρα Μπαρδακά (Ομάδα AMFI).

Το φεστιβάλ διοργανώνεται από την ECCE! (από το λατινικό ecce= Ιδού! Ορίστε!), έναν ανεξάρτητο πολιτιστικό οργανισμό με έδρα την Ιεράπετρα και γίνεται με τη στήριξη συλλόγων, υφάντρων, δημιουργών και ανθρώπων που συνδέονται με την τέχνη, την παράδοση και την Κρήτη.

Η διοργάνωση, που τελεί υπό την αιγίδα των δήμων Ιεράπετρας και Ανωγείων, οι οποίοι στηρίζουν την προσπάθεια ανάδειξης και διατήρησης της υφαντικής τέχνης στην Κρήτη, στηρίζεται στη συνεργασία φορέων που συνδέονται με την τέχνη της ύφανσης και τη ζωντανή χειροποίητη δημιουργία, όπως η Κοιν.Σ.Επ. «Το Ξόμπλι» της Κριτσάς, η Σχολή Υφαντικής στα Ανώγεια (στο πλαίσιο του ΚΕΔΙΒΙΜ του ΠαΔΑ) και το εργαστήριο Εργαστίνη.

