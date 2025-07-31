Θεατρικές παραστάσεις που ξεχώρισαν την καλοκαιρινή περίοδο - από αρχαίο δράμα έως σύγχρονες δημιουργίες - και συναυλίες από καταξιωμένους καλλιτέχνες της ελληνικής και διεθνούς μουσικής σκηνής, περιλαμβάνει το δεύτερο μέρος του φετινού προγράμματός του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβηττού, το οποίο επιμελείται η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.

«Από τα τέλη Αυγούστου έως και τον Οκτώβριο, τα βράδια μας στον λόφο γεμίζουν με μουσική και θέατρο. Το Δημοτικό Θέατρο μετατρέπεται και πάλι σε σημείο αναφοράς, προσφέροντας στο κοινό μια σειρά εκδηλώσεων υψηλής ποιότητας», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Το αναλυτικό πρόγραμμα

- Σάββατο 30 Αυγούστου «Αίας», σκηνοθεσία Γιώργος Νανούρης

- Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου «Μόνος με τον Άμλετ», σκηνοθεσία Αιμίλιος Χειλάκης, Μανώλης Δούνιας

- Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου Σάκης Ρουβάς

- Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου «Υπηρέτης Δύο Αφεντάδων», σκηνοθεσία Γιάννης Κακλέας

- Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου «Αινιγματικές Παραλλαγές», σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας, Πυγμαλίωνας Δαδακαρίδης

- Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου «Όρνιθες», σκηνοθεσία 'Αρης Μπινιάρης

- Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου «Ηλέκτρα», σκηνοθεσία Δημήτρης Τάρλοου

- Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου «Μια Άλλη Θήβα», σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος

- Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου Μιχάλης Χατζηγιάννης Μαζί του: ZAF

- Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου Jethro Tull: The Seven Decades

- Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου Gipsy Kings ft. Nicolas Reyes

- Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου Νατάσσα Μποφίλιου: Κάτι καίγεται 2 - Ο Μεγάλος Κύκλος

- Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου «Ανδρομάχη», σκηνοθεσία Μαρία Πρωτόπαππα

- Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου NEPENTHE: 3 Years Anniversary

- Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου CANTADA: 1 Year Anniversary

- Τετάρτη 1 Οκτωβρίου Χρήστος Νικολόπουλος και Γιώργος Θεοφάνους: Εκεί που σμίγουν οι χορδές Μαζί τους: Κώστας Μακεδόνας, Στέλιος Διονυσίου, Ελεάννα Παπαϊωάννου

- Σάββατο 4 Οκτωβρίου Γιάννης Χαρούλης: Έλα στον Χορό Tour 2025 - The last stop

Το πρόγραμμα ενδέχεται να εμπλουτιστεί ή και να τροποποιηθεί.

Πληροφορίες πρόσβασης

Η πρόσβαση στον Λόφο του Λυκαβηττού για τις ημέρες και ώρες που διοργανώνονται εκδηλώσεις στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού είναι ελεύθερη για τους πεζούς και για τα δίκυκλα.

Οι οδηγοί τους μπορούν να σταθμεύουν στο πάρκινγκ ακολουθώντας τις οδηγίες του προσωπικού. Με σεβασμό προς το περιβάλλον του Λόφου και για την αποφυγή της κυκλοφοριακής συμφόρησης στην ευρύτερη περιοχή, η προσέγγιση με αυτοκίνητο στο πάρκινγκ του Θεάτρου επιτρέπεται μόνο σε ΑμεΑ, σε άτομα άνω των 60 ετών, καθώς και στα ταξί για αποβίβαση ή επιβίβαση.

Παράλληλα, ο Δήμος Αθηναίων παρέχει στους επισκέπτες δωρεάν μεταφορά με τη χρήση shuttle bus, το οποίο πραγματοποιεί κυκλικά δρομολόγια προς το Θέατρο από τις 19:00 έως τις 21:30, ξεκινώντας από την οδό Σαρανταπήχου (στροφή προς μονοπάτι Λυκαβηττού, οι ώρες προσαρμόζονται βάσει των εκδηλώσεων). Μετά το πέρας της εκδήλωσης, το shuttle bus θα εξυπηρετεί την κατάβαση του κοινού από το Θέατρο.

Προτεραιότητα θα έχουν ηλικιωμένοι, έγκυες και άνθρωποι με κινητικές ή άλλες δυσκολίες.

