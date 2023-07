Παύλος Σιδηρόπουλος: Σαν σήμερα γεννήθηκε ο «ασυμβίβαστος» που δεν άντεξε τη σκληρότητα του κόσμου Πολιτισμός 10:52, 27.07.2023 linkedin

Στην Αθήνα, στις 27 Ιουλίου του 1948 γεννήθηκε ο «πρίγκιπας» του ελληνικού ροκ, Παύλος Σιδηρόπουλος. Ήταν δισέγγονος του Αλέξη Ζορμπά και ανιψιός της γνωστής ποιήτριας Έλλης Αλεξίου