Paulo Coelho: Ο «O Αλχημιστής» θα μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη

Το μυθιστόρημα «O Αλχημιστής» του Πάουλο Κοέλιο θα διασκευαστεί για τη μεγάλη οθόνη. Η Legendary Entertainment έχει αποκτήσει τα κινηματογραφικά, τηλεοπτικά δικαιώματα του βιβλίου, σύμφωνα με το Variety. Η εταιρεία θα ηγηθεί της ανάπτυξης κινηματογραφικής μεταφοράς του μαζί με τις TriStar Pictures και Palmstar της Sony.

Ο Τζακ Θορν βραβευμένος με BAFTA, Olivier και Tony φέρεται να είναι ο σεναριογράφος της ταινίας.

Το μυθιστόρημα εκδόθηκε αρχικά το 1988 στα πορτογαλικά. Έγινε διεθνές μπεστ σέλερ και είναι το βιβλίο με τις περισσότερες μεταφράσεις παγκοσμίως από εν ζωή συγγραφέα.

'The Alchemist' Film Adaption in the Works From Legendary & TriStar, Jack Thorne to Write https://t.co/Yf3yDdUW9u