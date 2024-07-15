Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός 2024: Πρόγραμμα δωρεάν εκδηλώσεων 15- 21 Ιουλίου

Από το Ανάκτορο Νέστορα μέχρι το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και από τον Αρχαιολογικό χώρος Μαντινείας μέχρι την Ιερά Μονή Ουρσουλινών Tήνου, η τρίτη εβδομάδα του πλούσιου προγράμματος 2024 του θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός» φέρνει οκτώ ξεχωριστές εκδηλώσεις από τις 15 έως και τις 21 Ιουλίου.

Με κεντρικό θεματικό άξονα την έννοια της Σύγκρουσης, οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν νέες μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, παραγωγές μουσικού θεάτρου, εικαστικά / περφόρμανς, χορό και εκπαιδευτικά πρόγραμμα σε μοναδικούς αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία σε Αρκαδία, Κέρκυρα, Πύλο, Θεσσαλονίκη, Θεσπρωτία, Μεσολόγγι, Τήνο και Κορινθία.

Οι εκδηλώσεις προσφέρονται δωρεάν από το ΥΠΠΟ και οι προκρατήσεις θέσεων γίνονται μέσω της νέας ιστοσελίδας του θεσμού: www.allofgreeceoneculture.gr.

Το πρόγραμμα της τρίτης εβδομάδας περιλαμβάνει τις εξής εκδηλώσεις: Στις 15 και 16 Ιουλίου, η μουσικοθεατρική παράσταση «Στον Λαβύρινθο: Μαρτυρίες και ποιήματα φυλακισμένων γυναικών», σε σύλληψη και μουσική επιμέλεια Αντιγόνης Στάππα, παρουσιάζεται στον Αρχαιολογικό χώρο Μαντινείας. Στις 16 και 17 Ιουλίου, παράσταση θεάτρου και μουσικής «Να πώς άρχισε», βασισμένη στο πρώτο μέρος του μυθιστορήματος «Ταξίδι στην άκρη της νύχτας» του Λουί-Φερντινάν Σελίν, έρχεται στο Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας.

Στις 18 και 19 Ιουλίου, παρουσιάζεται η νέα παραγωγή χορού hot dark matter, σε σύλληψη και χορογραφία της Ζωής Ευσταθίου, στο Ανάκτορο Νέστορα, ενώ η έκθεση / περφόρμανς «The River / Voicing Water» της Χριστίνας Νάκου και της Άννας Παγκάλου εγκαινιάζεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Στις 19 και 20 Ιουλίου, η παράσταση μουσικού θεάτρου «Η Ίτσα του Σάσμα ή Ο ανάποδος χορός», σε κείμενο και σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Μάρκελλου κάνει πρεμιέρα στο Αρχαίο Θέατρο Γιτάνων.

Τέλος, στις 20 και 21 Ιουλίου, παρουσιάζονται η παράσταση μουσικού θεάτρου «Τεχνητή εμπιστοσύνη», σε μουσική Ορέστη Παπαϊωάννου και σύλληψη, δραματουργία, λιμπρέτο Αλέκου Λούντζη, στο Αρχαίο Θέατρο Πλευρώνας και η ομαδική έκθεση «+ΘΛΙΨΙΣ» στην Ιερά Μονή Ουρσουλινών Tήνου, ενώ η έκθεση «Otherlands» ολοκληρώνεται στον Αρχαιολογικό χώρο Ηραίου Περαχώρας με δύο live ηχητικές performance από τον Τζεφ Βάγγερ και τη Σαβίνα Γιαννάτου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.