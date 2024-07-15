Προτάσεις βιβλίων για το καλοκαίρι

Είτε βρίσκεστε δίπλα στην θάλασσα, στο βουνό είτε έχετε μείνει στην πόλη δημιουργήστε αναμνήσεις και ξεχωριστές στιγμές μέσα απο τις σελίδες ενός καλού βιβλίου. Παρακάτω θα βρείτε προτάσεις βιβλίων που μπορούν να συντροφεύσουν κάθε σας καλοκαιρινή στιγμή.

1. Μπελ Γκριν

Αλεξάντρα Λαπιέρ

Μετάφραση: Ροζαλί Σινοπούλου

Ένα μυθιστόρημα που ψάχνει τα ίχνη των θριάμβων και των συντριβών μιας γυναίκας όλο ζωή, ελεύθερης μα και αποφασισμένης, της οποίας η ασύλληπτη τόλμη απηχεί τις μάχες του σήμερα.

Νέα Υόρκη, δεκαετία του 1900. Μια νέα κοπέλα, παθιασμένη με τα σπάνια βιβλία, ξεγελά το πεπρωμένο και ανεβαίνει τα σκαλιά της επιτυχίας. Γίνεται διευθύντρια της υπέροχης βιβλιοθήκης του μεγιστάνα ΤζέιΠι Μόργκαν και η χαϊδεμένη της διεθνούς αριστοκρατίας, με το ψευδώνυμο Μπελ ντα Κόστα Γκριν. Μπελ Γκριν για τους οικείους της. Στην πραγματικότητα, τους κοροϊδεύει όλους. Γιατί η εντυπωσιακή συλλέκτρια, που αφήνει τους πάντες άφωνους στο πέρασμά της και βασιλεύει στον κόσμο των βιβλιόφιλων, κρύβει ένα τρομακτικό μυστικό, σε μια άγρια ρατσιστική Αμερική. Ενώ δείχνει λευκή, είναι στην πραγματικότητα Αφροαμερικανίδα. Κι επιπλέον, κόρη ενός διάσημου μαύρου ακτιβιστή που βλέπει την επιθυμία της να κρύψει τις ρίζες της ως προδοσία.

Αυτό το δράμα μια ψυχής διχασμένης ανάμεσα στην ιστορία της και στην επιλογή της να ανήκει στην κοινωνία που καταπιέζει τον λαό της αφηγείται η Αλεξάντρα Λαπιέρ.

Εκδόσεις Gema

2. Γιατί πρέπει να διαβάζουμε Χάνα Άρεντ

Richard J. Bernstein

Επιμέλεια: Δημήτρης Ψυχογιός

Μετάφραση: Βασιλική Σουλαδάκη

Ένα πολύτιμο βοήθημα για όσους θέλουν, με την επικουρία της σκέψης της Χάνα Άρεντ, να κατανοήσουν τις δυνάμεις που διαμορφώνουν τον σημερινό κόσμο.

Τα βιβλία της Xάνα Άρεντ έχουν μεταφραστεί σε δεκάδες γλώσσες. Σε όλο τον κόσμο ενδιαφέρονται με πάθος για το έργο της, πληθαίνουν συνεχώς τα βιβλία, συνέδρια και άρθρα που επικεντρώνονται στις ιδέες της, συζητήσεις και αναφορές κατακλύζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Γιατί αυτή η έκρηξη ενδιαφέροντος για τη ζωή και το έργο της;

Ο R. J. Bernstein θεωρεί ότι η διεισδυτική σκέψη της Χάνα Άρεντ μας βοηθά να σκεφθούμε και για τον ζόφο της εποχής μας και για τις πηγές φωτός που μπορούν να τον διαλύσουν. Στο βιβλίο αυτό διε-ρευνά τα θέματα που την έχουν απασχολήσει: για τους ανέστιους και τους πρόσφυγες, το δικαίωμα να έχεις δικαιώματα, την κριτική προς τον σιωνισμό, την κοινοτοπία του κακού, τις σύνθετες σχέσεις μεταξύ αλήθειας, ψεύδους, εξουσίας, βίας.

Εκδόσεις Επίκεντρο

3. Ο όρμος των καταιγίδων

Ντάγκλας Σκέλτον

Μετάφραση: Άννα Παπασταύρου

Tο πρώτο βιβλίο της εξαιρετικά δημοφιλούς σειράς θρίλερ με ηρωίδα τη Ρεμπέκα Κόνολι.

Όταν η δημοσιογράφος Ρεμπέκα Κόνολι μαθαίνει ότι ο Ρόντι Ντράμοντ έχει επιστρέψει στο νησί Στιρμ της Σκοτίας, μυρίζεται μια ιστορία. Πριν από δεκαπέντε χρόνια, είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία της αγαπημένης του Βάρι, όμως η κατηγορία δεν αποδείχτηκε και ο Ρόντι εγκατέλειψε το νησί. Τώρα επιστρέφει για την κηδεία της μητέρας του – και η επιστροφή του ανάβει το φιτίλι του μίσους, της μνησικακίας και της βίας. Αψηφώντας τις επιθυμίες του εκδότη της, η Ρεμπέκα αρχίζει να ερευνά το μυστήριο που περιβάλλει το θάνατο της Βάρι, ώσπου μια καταιγίδα την εγκλωβίζει στο νησί. Μόνη τώρα, πρέπει να ρισκάρει τα πάντα προκειμένου να επιβιώσει.

Εκδόσεις Gema

4. Η Επερχόμενη Αταξία

Κώστας Στούπας

Οι πέντε παγίδες που απειλούν τις δημοκρατίες και την ευημερία της Δύσης.

Ποια είναι η σχέση της βροχής με τη δημοκρατία και της βιομηχανικής επανάστασης με την γυναικεία χειραφέτηση και τους γάμους των ομοφυλοφίλων;

Γιατί ο Τζέιμς Βατ συνεισέφερε περισσότερο από τον Κάρολο Μαρξ στην κατάργηση της δουλείας και προσεχώς της εκμετάλλευσης του ανθρώπου από άνθρωπο;

Τι σχέση έχει η παγίδα του χρέους με την παγίδα του Σκίνερ και η παγίδα του Θουκυδίδη με την παγίδα της βιολογίας και τον ανθρωπισμό;

Γιατί το Calcoin έχει περισσότερες πιθανότητες να επικρατήσει από το Bitcoin και σε ποιο σημείο του κύκλου της αταξίας βρισκόμαστε;

Ο Κοντράτιεφ, ο Καρντάσεφ, η Μάργκαρετ Ατγουντ ή ο Χ. Τζ. Γουελς έχουν διατυπώσει το καλύτερο σενάριο για το που πάει ο κόσμος;

Τι προμηνύουν τα απανωτά ρεκόρ του S&P 500 και της τιμής του χρυσού;

Είναι σε θέση οι κοινωνίες των ανθρώπων από «βούτυρο» και των «νάρκισσων» της Δύσης, να καταλάβουν τι παίζεται;

Αν το καταλάβουν, αντέχουν να θυσιάσουν μέρος των ανέσεων και της ευημερίας με δανεικά προκειμένου να επανεφεύρουν την εκρηκτική δυναμική του ανταγωνισμού, της ελεύθερης αγοράς και της ανοιχτής δημοκρατικής κοινωνίας, χωρίς τις ταυτοτικές υστερίες (των σεβαστών κατά τα άλλα ) επιμέρους μειονοτήτων. Είμαστε σε θέση να επανεκκινήσουμε τον καπιταλισμό; Αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση της επερχόμενης περιόδου αταξίας.

Εκδόσεις Επίκεντρο

5. Χωρίς φόβο

Ραφαέλ Σανταντρέου

Μετάφραση: Χριστίνα Αμαργιανού

Η τεκμηριωμένη μέθοδος για να ξεπεράσουμε το άγχος, τις ιδεοληψίες, την υποχονδρίαση και οποιονδήποτε αβάσιμο φόβο.

Είναι εφικτό να ζούμε χωρίς φόβο; Ασφαλώς. Εκατοντάδες χιλιάδες άτομα έχουν επαναπρογραμματίσει τον εγκέφαλό τους χάρη σε αυτή τη μέθοδο, τεκμηριωμένη από πάρα πολλές επιστημονικές μελέτες. Τέσσερα σαφή και συνοπτικά βήματα θα μας επιτρέψουν να νικήσουμε δια παντός όλους τους φόβους μας. Ακόμα και τους πιο έντονους:

• Κρίσεις άγχους ή πανικού

• Ιδεοληψίες

• Υποχονδρίαση

• Κοινωνικό άγχος

• Ή οποιονδήποτε άλλο αβάσιμο φόβο

Το βιβλίο «Χωρίς φόβο» είναι η οριστική μέθοδος. Όλοι μπορούν να την εφαρμόσουν ακολουθώντας τις οδηγίες και, ασφαλώς, χωρίς να είναι απαραίτητη η φαρμακευτική αγωγή. Ετοιμάσου να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου: ένας άνθρωπος ελεύθερος, δυνατός και ευτυχισμένος.

Εκδόσεις Gema

6. Ζουν ανάμεσά μας

Βαγγέλης Τζούκας

Αλλόκοτες θεωρίες και ανορθολογισμός στον σύγχρονο κόσμο

Το βιβλίο αυτό γράφτηκε μέσα στην ιδιαίτερη συγκυρία της πανδημίας και στοχεύει στην παρουσίαση στο ευρύ κοινό δεκαπέντε «αλλόκοτων» δημοφιλών θεωριών, που καλύπτουν ζητήματα με μεγαλύτερη ή μικρότερη επίδραση σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.

Όπως εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς η ανάλυση δεν είναι εξαντλητική, καθώς στην πραγματικότητα θα χρειάζονταν χιλιάδες σελίδες για την αποτύπωση αυτού του φαινομένου. Η εστίαση στις θεωρίες αυτές είναι καθαρά υποκειμενική και επιλεκτική εκ μέρους του συγγραφέα, καθώς οι ανάλογες θεωρήσεις σε καμία περίπτωση δεν διεκδικούν το μονοπώλιο της αποκλειστικότητας στο χώρο του «αλλόκοτου», του συνωμοσιολογικού φαντασιακού και της ψευδοεπιστήμης.

Το παρόν βιβλίο πιθανόν να ξενίσει τμήμα του αναγνωστικού κοινού. Η ενασχόληση με τον ανορθολογισμό στις ποικίλες εκδοχές του δεν είναι εύκολη υπόθεση σε καμία περίπτωση. Όμως κεντρική θέση του συγγραφέα είναι ότι ιδέες, πεποιθήσεις και συμπεριφορές που μπορεί με μια πρώτη ματιά να φαίνονται αλλόκοτες, κωμικές ακόμη και εντελώς γελοίες μπορεί να έχουν τραγικές συνέπειες. Η ιστορική πραγματικότητα εξάλλου το έχει αποδείξει πολλαπλώς.

Εκδόσεις Επίκεντρο



