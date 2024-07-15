Στην σειρά του ντοκιμαντέρ, «Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: 19ος αιώνας. Η ανθρωπότητα στη σύγχρονη εποχή», που παρουσιάζει ο Άρης Πορτοσάλτε είναι αφιερωμένη στον 19ο αιώνα.

Πώς διαμορφώθηκαν οι πολιτικές ισορροπίες στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα;

Πώς οι τεχνολογικές καινοτομίες επηρέασαν τις οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις;

Πώς θεμελιώθηκε το διπλωματικό σύστημα μετά τους Ναπολεόντειους Πολέμους και πώς λειτούργησε έως τις παραμονές του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου;

Ποια ήταν τα συμφέροντα των Μεγάλων Δυνάμεων και πώς αναπτύχθηκαν οι μεταξύ τους ανταγωνισμοί;

Οι καθηγητές Θάνος Βερέμης και Αντώνης Κλάψης συζητούν με τον Άρη Πορτοσάλτε για τη γηραιά ήπειρο στα χρόνια της πρώτης και δεύτερης βιομηχανικής επανάστασης που εισήγαγαν την ανθρωπότητα στη σύγχρονη εποχή.

Στην εκπομπή της Κυριακής 7 Ιουλίου η συζήτηση ξεκίνησε με τον Αυστριακό διπλωμάτη και υπουργό Εξωτερικών της Αυστριακής Αυτοκρατορίας Μέττερνιχ, που καθόρισε τις διπλωματικές εξελίξεις στην Ευρώπη για σχεδόν μισό αιώνα. Η συζήτηση συνεχίστηκε για τον Ρομαντισμό και την γέννηση του Εθνικισμού. Ο Εθνισμός ή o Εθνικισμός του 19ου αιώνα είναι η αντίληψη των ανθρώπων ότι πρέπει να υπάρξει μια απελευθέρωση, είναι μια επαναστατική ιδεολογία για την απελευθέρωση από τον ζυγό των πολυεθνικών αυτοκρατοριών και την δημιουργία των εθνών κρατών. Επίσης οι ομιλητές, αναφέρθηκαν στην Ελληνική Επανάσταση που κληρονόμησε την αντίληψη περί έθνους από τους Έλληνες της διασποράς ενώ συζήτησαν και για τις προσωπικότητες που ξεχώρισαν στον Απελευθερωτικό αγώνα της Ελληνικής Επανάστασης, την εξέλιξη της καθώς και την θέση των Μεγάλων Δυνάμεων. Η Οθωμανική αυτοκρατορία είναι πλέον ο μεγάλος ασθενής της Ευρώπης και απασχόλησε την Ευρωπαϊκή διπλωματία μέχρι και τον πρώτο Παγκόσμιο πόλεμο.

Ακούστε το ιστορικό ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: 19ος αιώνας. Η ανθρωπότητα στη σύγχρονη εποχή» του ΣΚΑΪ 100.3, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.

Την επιστημονική επιμέλεια της εκπομπής έχουν ο κύριος Θάνος Βερέμης, ομότιμος καθηγητής Πολιτικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και ο κύριος Αντώνης Κλάψης καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Παρακάτω μπορείτε να ακούσετε αναλυτικά την εκπομπή

