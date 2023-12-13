Το καλύτερο δώρο για τις γιορτές είναι ένα βιβλίο

Αυτές τις γιορτές χάρισε στους αγαπημένους σου το πιο όμορφο δώρο, ένα βιβλίο. Το διάβασμα μας βοηθάει να χαλαρώσουμε, να μάθουμε, να ταξιδέψουμε και να αλλάξουμε τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο.

1. Ο λαγός με τα κεχριμπαρένια μάτια

Έντμουντ ντε Βαάλ

Μετάφραση: Τίλλα Μπαλλή

Ένα μυθιστόρημα της Παγκόσμιας λογοτεχνίας που σε ταξιδεύει.

Με αφορμή και αιτία την αναζήτηση των χεριών που κράτησαν κάποτε τα 264 γλυπτά νέτσκε, ο ντε Βάαλ μάς ταξιδεύει στο Παρίσι στα τέλη του 19ου αιώνα, στη Βιέννη των αρχών του επόμενου, στην Ιαπωνία του χθες και του σήμερα, σε μια Ευρώπη ταραγμένη ωστόσο άκρως γοητευτική, από καλλιτεχνικής απόψεως τουλάχιστον. Αυτά τα μικρά αντικείμενα γίνονται μάρτυρες ενός κόσμου γεμάτου χλιδή και ξεγνοιασιά μα κι ενός κόσμου που βιώνει το μίσος και τα πογκρόμ.

Μέσα από τα κεχριμπαρένια μάτια του λαγού γνωρίζουμε ένα ολόκληρο πλέγμα ζωών, μια οικογένεια, μια εθνοτική ομάδα -τους Εβραίους- αλλά και μια οικουμένη που παρασύρεται από τη δίνη των πολέμων και τη λατρεία της τέχνης, ισορροπεί μεταξύ του παλιού και του νέου, κρυφοκοιτάζει μέσα στα κτήρια και στις αλληλογραφίες, συναντιέται με τον Ντεγκά, τον Ρίλκε, τον Προυστ, τους αυτοκράτορες και τους τραπεζίτες, τον απλό λαό που πονάει και ενθουσιάζεται σχεδόν ταυτόχρονα...

Το βιβλίο αυτό είναι πάνω και πέρα απ' όλα μια περιπλάνηση, ένα ταξίδι στον μικρόκοσμο των πραγμάτων που φέρουν απίστευτη δύναμη μέσα τους και είναι σε θέση να αλλάξουν τα πάντα.

Τιμήθηκε με το Βραβείο Costan 2010 στην κατηγορία βιογραφίας.

Εκδόσεις Gema

​2. Ο ελληνικός εμφύλιος. Μνήμες σε πόλεμο και σύγχρονες πολιτικές ταυτότητες

Ραϋμόνδος Αλβανός

Ένα βιβλίο που σε ταξιδεύει στο παρελθόν.

Γιατί είναι χρήσιμη η Ιστορία; Τι συνέβη κατά τη δεκαετία του ‘40 και γιατί οι δύο αντίθετες πολιτικές παρατάξεις του Εμφυλίου κλιμάκωσαν την αντιπαράθεσή τους που εξελίχθηκε σε ένοπλη και αιματηρή σύγκρουση; Πώς νοηματοδοτούσαν την τότε πραγματικότητα και πώς αντιλαμβάνονταν τους αντιπάλους τους; Πώς ο Εμφύλιος επηρεάζει σήμερα εμάς και τους άλλους γύρω μας;

Αυτό το βιβλίο είναι ένα ταξίδι σε ένα δύσκολο παρελθόν για το οποίο υπάρχουν συγκρουόμενες μνήμες που αντιστοιχούν σε συγκρουόμενες ταυτότητες. Είναι μια προσπάθεια αφήγησης με απλό τρόπο τόσο των βασικών γεγονότων (για τα οποία δεν υπάρχει αμφισβήτηση από καμία πλευρά ότι έγιναν) όσο και των διαφορετικών ερμηνειών τους. Ταυτόχρονα είναι μια πρόσκληση αναστοχασμού, ενδοσκόπησης και κριτικής ανάλυσης των βεβαιοτήτων και των εικόνων που έχουμε τόσο για τον εαυτό μας όσο και για τους άλλους.

Εκδόσεις Επίκεντρο

3. Στην πιο σκοτεινή γωνιά

Ελίζαμπεθ Χέινς

Μετάφραση: Αλέξανδρος Χονδρός

Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα γεμάτο αγωνία, μια εξαιρετικά πειστική απεικόνιση της ιδεοληψίας.

Η Κάθριν απόλαυσε την εργένικη ζωή για αρκετό καιρό, ώστε να ξέρει ότι ήρθε η ώρα να μην είναι πια μόνη μόλις τον αντίκρισε για πρώτη φορά. Πανέμορφος, χαρισματικός και αυθόρμητος, ο Λη μοιάζει πολύ καλός για να είναι αληθινός. Και οι φίλες της συμφωνούν απόλυτα, καθώς καθεμιά με τη σειρά της πέφτει θύμα της γοητείας του.

Η ασταθής συμπεριφορά του Λη και ο έλεγχος που ασκεί στην Κάθριν την κάνουν να αισθάνεται όλο και περισσότερο απομονωμένη. Οδηγείται στην πιο σκοτεινή γωνιά του κόσμου της, δεν εμπιστεύεται κανέναν, σχεδιάζει σχολαστικά τη διαφυγή της. Τέσσερα χρόνια μετά, και παλεύοντας να ξεπεράσει τους δαίμονες της, η Κάθριν τολμάει να σκεφτεί ότι μπορεί να είναι ασφαλής και τίποτα δεν μπορεί να τη βλάψει. Μέχρι τη στιγμή που ένα τηλεφώνημα θα τα αλλάξει όλα.

Το «Στην πιο σκοτεινή γωνιά» ήταν για αρκετούς μήνες στη λίστα με τα ευπώλητα των New York Times, ενώ το 2011 κέρδισε το βραβείο για το βιβλίο της χρονιάς, καθώς και το βραβείο που απονέμεται σε πρωτοεμφανιζόμενους συγγραφείς (Rising Star Award) από το Amazon UK.

Εκδόσεις Gema

4. Η Ζωή του Νου. Τόμος Ι: Σκέψη

Χάνα Άρεντ

Πρόλογος – Μετάφραση: Δημήτρης Κ. Ψυχογιός

Η Ζωή του Νου. Τόμος ΙΙ: Βούληση

Χάνα Άρεντ

Πρόλογος – Μετάφραση: Δημήτρης Κ. Ψυχογιός

Το κλασικό έργο για το πώς και τι σκεπτόμαστε και θέλουμε

Η Ζωή του Νου, αποτελούμενη από δύο τόμους που εξετάζουν τη Σκέψη και τη Βούληση, είναι το τελευταίο και ίσως το κορυφαίο έργο της Χάνα Άρεντ. Μετατοπίζοντας το ενδιαφέρον της από τον κόσμο της πολιτικής πράξης, τη Vita Activa, με τον oποίο είχε ασχοληθεί δημιουργικότατα, διεισδύει βαθιά στις νοητικές διαδικασίες, στη Vita Contemplativa. Πρόκειται για εμπεριστατωμένη και προκλητική ανάλυση του ανθρώπινου νου μέσω της κριτικής προσέγγισης του έργου των μεγάλων φιλοσόφων, από τους Προσωκρατικούς ως τους σύγχρονους. Κύκνειο άσμα της Χάνα Άρεντ, γενναιόδωρη φιλοσοφική παρακαταθήκη για τη σημερινή και τις επόμενες γενιές.

Εκδόσεις Επίκεντρο

5. Η δουλειά και ο κόπος της - Από τη ζωή μου

Ευάγγελος Α. Παπαστράτος

Η αυτοβιογραφία του Ευάγγελου Α. Παπαστράτου, ενός από τους γνωστότερους και σημαντικότερους Έλληνες επιχειρηματίες.

Με γλώσσα απλή και κατανοητή, αφηγείται το πως ένας δωδεκάχρονος που ξεκίνησε σαν «κράχτης» στο μαγαζί του Παναγόπουλου στο Αγρίνιο έφτασε να έχει σημαντική διεθνή παρουσία στις καπνικές αγορές, δημιουργώντας καπνοβιομηχανίες στην Αθήνα, τη Γερμανία και την Αίγυπτο. Στα Δεκεμβριανά βρέθηκε, αναγκαστικά καθηλωμένος στο διαμέρισμα του και σε απόλυτη απραξία και, αναπολώντας τη ζωή του, θέλησε να καταγράψει τις προσωπικές του αναμνήσεις, τα γεγονότα και τις προσπάθειες που κατέβαλε για να πραγματοποιήσει τα όνειρα και τις φιλοδοξίες του.

Διαβάζοντας κανείς το βιβλίο διαπιστώνει αμέσως ότι η πορεία του Ευάγγελου Παπαστράτου μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα και πηγή αισιοδοξίας και έμπνευσης για τους νέους.

Μέρος των εσόδων από την πώληση του βιβλίου θα δοθούν στο Εργαστήρι ειδικής επαγγελματικής Αγωγής και αποκαταστάσεως για νέους με νοητική υστέρηση “Παναγία Ελεούσα» στο Αγρίνιο.

Εκδόσεις Gema

6. Η Επερχόμενη Αταξία

Κώστας Στούπας

Οι πέντε παγίδες που απειλούν τις δημοκρατίες και την ευημερία της Δύσης.

Ποια είναι η σχέση της βροχής με τη δημοκρατία και της βιομηχανικής επανάστασης με την γυναικεία χειραφέτηση και τους γάμους των ομοφυλοφίλων;

Γιατί ο Τζέιμς Βατ συνεισέφερε περισσότερο από τον Κάρολο Μαρξ στην κατάργηση της δουλείας και προσεχώς της εκμετάλλευσης του ανθρώπου από άνθρωπο;

Τι σχέση έχει η παγίδα του χρέους με την παγίδα του Σκίνερ και η παγίδα του Θουκυδίδη με την παγίδα της βιολογίας και τον ανθρωπισμό;

Γιατί το Calcoin έχει περισσότερες πιθανότητες να επικρατήσει από το Bitcoin και σε ποιο σημείο του κύκλου της αταξίας βρισκόμαστε;

Ο Κοντράτιεφ, ο Καρντάσεφ, η Μάργκαρετ Ατγουντ ή ο Χ. Τζ. Γουελς έχουν διατυπώσει το καλύτερο σενάριο για το που πάει ο κόσμος;

Τι προμηνύουν τα απανωτά ρεκόρ του S&P 500 και της τιμής του χρυσού;

Είναι σε θέση οι κοινωνίες των ανθρώπων από «βούτυρο» και των «νάρκισσων» της Δύσης, να καταλάβουν τι παίζεται;

Αν το καταλάβουν, αντέχουν να θυσιάσουν μέρος των ανέσεων και της ευημερίας με δανεικά προκειμένου να επανεφεύρουν την εκρηκτική δυναμική του ανταγωνισμού, της ελεύθερης αγοράς και της ανοιχτής δημοκρατικής κοινωνίας, χωρίς τις ταυτοτικές υστερίες (των σεβαστών κατά τα άλλα ) επιμέρους μειονοτήτων. Είμαστε σε θέση να επανεκκινήσουμε τον καπιταλισμό; Αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση της επερχόμενης περιόδου αταξίας.

Εκδόσεις Επίκεντρο

