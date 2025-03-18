Το Μουσείο του Λονδίνου έλαβε από μη κερδοσκοπική οργάνωση στις ΗΠΑ δωρεά ύψους 20 εκατομμυρίων αγγλικών λιρών και περισσότερα από 14.000 αρχαιολογικά ευρήματα από τη Ρωμαϊκή Εποχή.

Η δωρεά από την Bloomberg Philanthropies είναι η μεγαλύτερη ιδιωτική μέχρι σήμερα. Επιπλέον, πρόκειται για τη μεγαλύτερη δωρεά αρχαιολογικών ευρημάτων που έχει γίνει στο Μουσείο του Ηνωμένου Βασιλείου.

Τα ευρήματα ανακαλύφθηκαν κατά την κατασκευή της ευρωπαϊκής έδρας του Bloomberg, στο Σίτι του Λονδίνου, μεταξύ 2012 και 2014, σύμφωνα με το BBC.

Στα αρχαία αντικείμενα περιλαμβάνονται η μεγαλύτερη συλλογή ρωμαϊκών πινακίδων της Βρετανίας και η πρώτη γραπτή αναφορά στο Λονδίνο,

Το Μουσείο σχεδιάζει να τα παρουσιάσει σε δημόσια έκθεση όταν εγκαινιαστούν οι νέες εγκαταστάσεις του στο Σμίθφιλντ στο κεντρικό Λονδίνο, τον επόμενο χρόνο

Η Σάρον Έιμεντ διευθύντρια του Μουσείου του Λονδίνου, περιέγραψε τη συλλογή αντικειμένων ως «ένα σημαντικό δώρο που συνδέει το παρελθόν με το μέλλον και το οποίο θα είναι μια διαρκής κληρονομιά για το Λονδίνο».

Η οργάνωση Bloomberg Philanthropies διαχειρίζεται τις ανθρωπιστικές δράσεις του παγκόσμιου οργανισμού χρηματοοικονομικών ειδήσεων Bloomberg και του ιδρυτή του, πρώην δήμαρχου και επιχειρηματία της Νέας Υόρκης, Μάικλ Ρ. Μπλούμπεργκ.

Ο δήμαρχος του Λονδίνου Σαντίκ Χαν δήλωσε: «Το Bloomberg υπήρξε ένας τεράστιος υποστηρικτής του Λονδίνου στον τομέα του πολιτισμού και αυτό είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που συνεργάζονται για να βοηθήσουν στην υλοποίηση τολμηρών σχεδίων για το μέλλον της πρωτεύουσάς μας».

Τον Σεπτέμβριο, ο Σαντίκ Χαν και ο City of London Corporation ανακοίνωσαν ότι θα δεσμεύσουν 25 εκατομμύρια αγγλικές λίρες για το Μουσείο επιπλέον των προηγούμενων συνεισφορών τους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.