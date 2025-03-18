Στο οικογενειακό σπίτι της εμβληματικής καλλιτέχνιδας Φρίντα Κάλο στην Πόλη του Μεξικού, μια πολύχρωμη μεξικάνικη φούστα τυλίγεται απαλά σε ειδικό χαρτί και τοποθετείται σε κούτα μεταφοράς έργων τέχνης.

Το χειροποίητο ένδυμα τοποθετείται στη συνέχεια σε κιβώτιο και μεταφέρεται περισσότερα από 13.000 χιλιόμετρα μακριά, στη Γκαλερί Τέχνης του Μπέντιγκο (Bendigo Art Gallery) στην κεντρική Βικτώρια, στην Αυστραλία.

Η φούστα είναι ένα από πολλά εκθέματα, ρούχα, κοσμήματα και αναμνηστικά της διάσημης ζωγράφου που κρατήθηκαν κλεισμένα στο σπίτι της στο Μεξικό για 50 χρόνια και τώρα παρουσιάζονται στην έκθεση «Frida Kahlo: In her own image».

Η έκθεση ρίχνει φως στους ηχηρούς διαλόγους ανάμεσα στα ρούχα και το στυλ της Κάλο, τις επιδόσεις της στη φωτογραφία και το σχέδιο και στη ζωγραφική της, συμπεριλαμβανομένων των εμβληματικών αυτοπροσωπογραφιών της.

Μεταξύ των εκθεμάτων περιλαμβάνονται χειροποίητα είδη ένδυσης, τα μανίκια των οποίων είναι ακόμα χρωματισμένα με μπογιές και καψίματα από τσιγάρο, καθώς και ιατρικοί κορσέδες που φορούσε η Κάλο μετά από χειρουργική επέμβαση στη σπονδυλική στήλη, τους οποίους ζωγράφιζε και διακοσμούσε, ενώ ήταν ξαπλωμένη στο κρεβάτι.

Τα ρούχα ήταν κρυμμένα σε ένα μπάνιο στο σπίτι της, για 50 χρόνια κατόπιν εντολής του συζύγου της, ζωγράφου Ντιέγκο Ριβέρα.

Ο Ριβιέρα όρισε ότι πρέπει να παραμείνουν κλειδωμένα έως και 15 χρόνια μετά τον θάνατό του.

Ο ζωγράφος πέθανε το 1957, αλλά το μπάνιο παρέμεινε κλειστό μέχρι το 2004, όταν στο σπίτι τους που μετατράπηκε σε Μουσείο Φρίντα Κάλο άρχισε η καταγραφή των περιεχόμενων του.

Μέσα από φωτογραφίες και έγγραφα, η έκθεση εξετάζει τις προσωπικές, πολιτικές, φιλοσοφικές και καλλιτεχνικές επιρροές που διαμόρφωσαν τη χαρακτηριστική κοσμοθεωρία της Κάλο και εμπλούτιζαν την πρωτοποριακή δημιουργική της παραγωγή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

