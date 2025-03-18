Η Πειραιώς χορηγός της συναυλίας της Joyce DiDonato στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 

Η Πειραιώς είναι χορηγός του ρεσιτάλ της Joyce DiDonato με θέμα τραγούδια για τον έρωτα μέσα από τα μάτια μιας γυναίκας στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, την Τρίτη 8 Απριλίου 2025 στις 20:30, στην Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης.

Η πολυβραβευμένη Aμερικανίδα μεσόφωνος θεωρείται μια από τις πιο δυναμικές ερμηνεύτριες όπερας της γενιάς της και έχει αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές για την εκφραστική δύναμη, την τεχνική της αρτιότητα και την καθηλωτική σκηνική παρουσία της.

Στο πιάνο, ο βραβευμένος με Grammy, Craig Terry θα συνοδεύσει την DiDonato σε ένα μουσικό ταξίδι με θέμα τον έρωτα ως βίωμα, μέσα από την οπτική της γυναίκας.

Ένα πρόγραμμα που υπόσχεται μια συναρπαστική μουσική εμπειρία, συνδυάζοντας τη δεξιοτεχνία του Craig Terry με τη βαθιά εκφραστικότητα της φωνής της DiDonato. Μια βραδιά όπου η δύναμη της ανθρώπινης φωνής και η μαγεία του πιάνου θα συναντηθούν σε μια μοναδική καλλιτεχνική σύμπραξη.

Η Πειραιώς, συνεπής στη δέσμευσή της να συμμετέχει ενεργά στο πολιτιστικό γίγνεσθαι της χώρας, υποστηρίζει σημαντικές πολιτιστικές πρωτοβουλίες και κορυφαίους φορείς πολιτισμού. Η συνεργασία με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών εντάσσεται στο πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας της Τράπεζας, που περιλαμβάνει μια δέσμη δράσεων για την προαγωγή και ενίσχυση της Τέχνης και του Πολιτισμού.



Πηγή: skai.gr

