«Μία μέρα με τον David Bowie στο Λονδίνο»: Έκθεση στο παρεκκλήσι Φιτζρόβια

Στα τέλη του 1992, ο David Bowie ετοιμαζόταν για την κυκλοφορία του 18ου άλμπουμ του Black Tie White Noise. Στον φωτογράφο Κέβιν Ντέιβις ανατέθηκε να φωτογραφίσει τον θρύλο της ροκ για μια σειρά εικόνων που θα χρησιμοποιούνταν για την προώθηση του άλμπουμ.

Η φωτογράφιση έγινε σε στούντιο στο Κλέρκενγουελ την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 1992. Ο τραγουδιστής ενέκρινε μία σειρά φωτογραφιών για χρήση στον Τύπο. Στη συνέχεια ο Ντέιβις αποθήκευσε τα αρχικά ρολά φιλμ και τις εκτυπώσεις για σχεδόν 30 χρόνια.

Το 2020, ο φωτογράφος ανακάλυψε τα κουτιά και βρήκε άριστα διατηρημένα αρνητικά φιλμ περισσότερων από 400 φωτογραφιών από εκείνη τη μέρα με τον Μπόουι.

Επιλογή 20 φωτογραφιών ορισμένες παρουσιασμένες σε δίπτυχα και τρίπτυχα συνθέτουν την έκθεση «David Bowie-A London Day» στο παρεκκλήσι Φιτζρόβια στο Λονδίνο, η οποία έχει ως θέμα τον David Bowie, αλλά ταυτόχρονα εξερευνά τη διασταύρωση φωτογραφικού αρχείου και δημιουργικής ανάμνησης.

«Είναι μια οπτική αφήγηση που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια μιας μεμονωμένης φωτογράφισης σε μια μόνο μέρα. Όχι μόνο δείχνει την εξαιρετική προσοχή του David Bowie στη λεπτομέρεια, αλλά αναδεικνύει επίσης την ικανότητα του Κέβιν Ντέιβις να διαμορφώνει και να καταλογοποιεί αυτή την αφήγηση. Λατρεύω αυτές τις φωτογραφίες» τόνισε ο επιμελητής της έκθεσης Ντίλαν Τζόουνς.

Ένας ήρεμος κόσμος τέχνης, μόδας και ιστορίας, το παρεκκλήσι Φιτζρόβια, όπως αναφέρουν οι διοργανωτές της έκθεσης, αποτελεί εδώ και καιρό χώρο ηρεμίας και περισυλλογής στο κεντρικό Λονδίνο. Οι επισκέπτες μπορούν να αποδράσουν από την καθημερινή φασαρία για να εξερευνήσουν και να εξετάσουν όχι μόνο τα έργα τέχνης, αλλά και την ομορφιά και τις λεπτομέρειες του ίδιου του ναού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.