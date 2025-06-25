Της Μαριαλενής Τσουβελεκίδη

Μία ημέρα πριν ανέβει για πρώτη φορά στη σκηνή του Παλλάς, στην Ελλάδα, και συστηθεί με μία μοναδική συναυλία στο ελληνικό κοινό, ο Matteo Bocelli κάθεται απέναντί μας στη σουίτα του ξενοδοχείου του, ενθουσιασμένος αλλά και ήρεμος.

Για τον νεαρό Ιταλό καλλιτέχνη, που κουβαλά ένα όνομα βαρύ σαν ιστορία, κάθε «πρώτη φορά» είναι ιερή. «Οι πρώτες φορές είναι πάντα ξεχωριστές», λέει με ένα πλατύ χαμόγελο. Και η Αθήνα, με τη μεσογειακή της αύρα, την ιστορία και τις γεύσεις της, του φαίνεται ήδη οικεία.

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στο skai.gr, με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του single «To Get To Love You», την Τετάρτη, 25 Ιουνίου και ολόκληρου του δίσκου μέσα Σεπτέμβρη, ανοίγει την καρδιά του και μιλάει για όλα: τη μουσική, την οικογένεια, την ντροπαλότητά του, αλλά και την ανάγκη για ειλικρίνεια στον κόσμο της λάμψης.

Μια ζωή μέσα στη μουσική

Γιος του παγκοσμίως αγαπημένου τενόρου Andrea Bocelli, ο Matteo μεγάλωσε σε ένα σπίτι όπου η μουσική δεν ήταν απλώς παρούσα – ήταν αναπόσπαστο μέρος της ύπαρξής του. «Η μουσική ήταν για μένα όπως η ομιλία. Δεν ήταν κάτι επιπλέον. Ήταν κομμάτι της ζωής μου», παραδέχεται.

Ξεκίνησε να παίζει πιάνο στα 7 του χρόνια, ενώ το τραγούδι ήρθε αβίαστα, με έναν τρόπο σχεδόν κρυφό – κλεισμένος στο δωμάτιό του, μακριά από αυτιά και κριτικές.

«Το τραγούδι ήταν κάτι που έκανα μόνος μου, πίσω από κλειστές πόρτες. Ήμουν ντροπαλός, δεν ήθελα να με ακούει κανείς», εξομολογείται ο Matteo.

Η μεγάλη στροφή ήρθε το 2018 με το ντουέτο «Fall On Me», μαζί με τον πατέρα του, Andrea Bocelli. «Ήταν ουσιαστικά η πρώτη μου κυκλοφορία. Και πραγματικά εκεί ένιωσα την προσοχή. Υπέγραψα το πρώτο μου συμβόλαιο. Από τότε είπα, ΟΚ, τώρα τα πράγματα γίνονται πιο σοβαρά».

Από τότε, πατέρας και γιος έχουν μοιραστεί πολλές σκηνές: Madison Square Garden, Hollywood Bowl και φυσικά τα Όσκαρ 2024, όπου ερμήνευσαν μαζί το «Time to Say Goodbye».

Το ντουέτο τους «Fall On Me», που κυκλοφόρησε το 2018, συμπεριλήφθηκε στην ταινία της Disney «The Nutcracker and the Four Realms» και αποτέλεσε την πρώτη επίσημη κυκλοφορία του Matteo. Το τραγούδι σημείωσε τεράστια επιτυχία και συγκίνησε εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, καθώς αποτύπωνε την τρυφερή σχέση πατέρα και γιου με έναν βαθιά συναισθηματικό τρόπο.

Ο δίσκος ως καθρέφτης του εαυτού και μελωδίες χωρίς κουτιά

Ο Matteo δεν επιθυμεί να περιοριστεί σε συγκεκριμένα είδη μουσικής. Μεγαλώνοντας, άκουγε από Ed Sheeran και Eminem μέχρι Queen και Sinatra, ένα πολυδιάστατο μουσικό παζλ που σήμερα αντανακλάται στο δικό του ύφος: ένα μείγμα pop, κλασικής, και κινηματογραφικής ευαισθησίας. «Όταν η μουσική γίνεται με αγνότητα και σκοπό, τότε είναι καλή μουσική, ανεξάρτητα από το είδος», εξηγεί.

Το 2023 κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ, «Matteo», το οποίο αποτέλεσε για τον ίδιο όχι μόνο ένα δημιουργικό βήμα, αλλά και προσωπική έκφραση. Ένα μελωδικό ψηφιδωτό που σμίγει επιρροές από την κλασική μουσική του πατέρα του μέχρι σύγχρονους ήχους.

Η προετοιμασία για κάθε δίσκο είναι για εκείνον μια περίπλοκη και βαθιά συναισθηματική διαδικασία. «Το γράψιμο είναι κάτι που πρέπει να έρχεται αυθόρμητα. Αλλά ταυτόχρονα, όσο περισσότερο γράφεις, τόσο καλύτερα. […] Για να φτάσεις σε εκείνο το τραγούδι που θα γνωρίσει ο κόσμος, χρειάζεται πολλή γραφή».

Αυτή η δημιουργική αφθονία φέρνει μαζί και ένα άλλο βάρος: την επιλογή. «Μερικές φορές καταλήγεις να επιλέγεις 10 τραγούδια από 150. Είναι δύσκολο, γιατί τα τραγούδια είναι σαν παιδιά σου. Κάθε τραγούδι έχει μια ιστορία που είναι κομμάτι σου. Αλλά κάθε τραγούδι έχει τη δική του στιγμή».

Αυτήν την περίοδο, ολοκληρώνει το δεύτερό του άλμπουμ. «Είναι κυριολεκτικά σαν ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Είναι ένας δίσκος που έκανα όπως πάντα τον ονειρευόμουν. Με αληθινούς μουσικούς, αληθινά όργανα», λέει με περηφάνια.

Ο δρόμος δεν είναι ευθεία γραμμή

Σε αντίθεση με άλλους καλλιτέχνες της γενιάς του, ο Matteo ξεκίνησε την επίσημη καριέρα του σε πιο ώριμη ηλικία. Παρότι η πορεία του φαντάζει λαμπερή, ο ίδιος επιλέγει να μιλά με γείωση. Όταν στα 16 του πρότεινε ο παραγωγός David Foster να κυκλοφορήσει δίσκο, ο πατέρας του τον απέτρεψε. «Ήθελε να με προστατεύσει από μια δύσκολη βιομηχανία», εξηγεί. Αν και ανυπομονούσε, σήμερα δεν μετανιώνει:

«Προσπαθώ πάντα να βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο. Είμαι τόσο ευγνώμων που βρίσκομαι ήδη σε περιοδεία σε όλο τον κόσμο με τον πρώτο μου δίσκο. Και ανυπομονώ για ακόμη περισσότερα.

Όλα έγιναν την κατάλληλη στιγμή. Και αυτό με βοηθά να εκτιμώ την κάθε στιγμή τώρα».

«Με τον πατέρα μου είμαστε σε τελείως αντίθετους μουσικούς κόσμους»

Δεν αρνείται τη βαριά σκιά του ονόματος Bocelli – τη σέβεται, αλλά επιλέγει να χαράξει δικό του μονοπάτι. Η μουσική του διαφέρει αισθητά από την κλασική όπερα του πατέρα του. «Το κοινό περιμένει να κάνεις τα ίδια με τον πατέρα σου. Αλλά ο καθένας έχει τον δικό του δρόμο, τη δική του φωνή».

Αναγνωρίζει, ωστόσο, την επιρροή που είχε η παρουσία του Andrea Bocelli στην πορεία του. «Σίγουρα, η παρουσία του πατέρα μου με επηρέασε όλα αυτά τα χρόνια, γιατί μεγάλωσα με την όπερα. Αλλά ταυτόχρονα, άκουγα πολλά διαφορετικά είδη μουσικής».

«Όταν πρόκειται για τους δικούς μου δίσκους, κάποιες φορές συμβαίνει να του δείχνω μουσικές ιδέες, αλλά είμαστε σε τελείως αντίθετους μουσικούς κόσμους. Εκτιμά αυτό που κάνω, πιθανότατα επειδή είμαι γιος του, αλλά δεν του ζητώ πραγματικά συμβουλές όταν πρόκειται για τη δημιουργία των δικών μου δίσκων».

«Όταν είναι θέμα τεχνικής, φωνητικής τεχνικής, προφανώς υπάρχουν τόσα πολλά να μάθω. Από εκείνον και παίρνω συμβουλές».

Ο Matteo μιλά και για την ανάγκη να χτίζει αυθεντικές σχέσεις στη ζωή του. «Από τότε που ήμουν παιδί, λόγω του ότι έχω ένα τέτοιο επώνυμο, υπήρχαν πάντα πολλοί άνθρωποι γύρω μου, μόνο επειδή τους συνέφερε. Πάντα ήταν πρόκληση να βρω εκείνους τους καλούς, ειλικρινείς ανθρώπους που ήταν δίπλα μου για τον Matteo και όχι για κάτι άλλο».

Αυτή του η αναζήτηση αποτυπώνεται και στο τραγούδι «Honesty», όπως εξηγεί. «Ήθελα ανθρώπους ωμούς, ειλικρινείς, που θα μου έλεγαν την αλήθεια κατά πρόσωπο».

Η παρουσία του στην Ελλάδα

Όπως προαναφέρθηκε ο Matteo Bocelli, πραγματοποίησε στο θέατρο Παλλάς στις 13 Ιουνίου την πρώτη του συναυλία στην Ελλάδα. Κλείνοντας, επομένως, τη συνέντευξη, καθώς αυτή υλοποιήθηκε μία ημέρα πριν την εμφάνισή του, η αγάπη του για την παρουσία στη σκηνή και η χαρά του για το ελληνικό κοινό ήταν εμφανείς:

«Σίγουρα, είμαστε όλοι Μεσογειακοί, οπότε έχουμε αυτή τη ζεστασιά μέσα μας. Αγαπώ το ελληνικό φαγητό. Απόψε θα δοκιμάσω κάτι πολύ κλασικό».

Ο Matteo ζει στο παρόν. «Ούτε το παρελθόν ούτε το μέλλον – μόνο το τώρα έχει σημασία», λέει με φιλοσοφική διάθεση.

Όπως ο ίδιος ονειρεύεται: «Ίσως κάποτε να γυρίσω και ένα βιντεοκλίπ στην Ελλάδα». Και γιατί όχι; Η ιστορία του Matteo Bocelli μόλις ξεκίνησε – και περιμένει να την ακολουθήσουμε, νότα προς νότα.



