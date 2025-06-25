Big Brother: Τακτικές και εντάσεις μετά την επεισοδιακή αρχηγία της προηγούμενης εβδομάδας - Ένα παιχνίδι μνήμης για τον νέο αρχηγό - Βίντεο

Οι ισορροπίες ανατρέπονται για μια ακόμη φορά στο σπίτι του Big Brother μετά την επεισοδιακή αρχηγία της προηγούμενης εβδομάδας και την αποχώρηση του Ανδρέα Μπαρόλα.

Η Nancy Tawby και η Θεοφανία Νικολαΐδη είναι ήδη υποψήφιες και αυτό δεν τους επιτρέπει να συμμετέχουν στο παιχνίδι που θα καθορίσει την αρχηγία της εβδομάδας.

Η Nancy έχει θυμώσει με τη στάση του Γιώργου Αντωνιάδη την ώρα του live, καθώς θεωρεί πως συμφώνησε με τα αρνητικά σχόλια που ακούστηκαν για την αρχηγία της.

Από την άλλη πλευρά, η Φένια μιλώντας με τη Ζωή, παρατηρεί πως κάτι έχει αλλάξει στη συμπεριφορά της Nancy μέσα στο σπίτι. Η ίδια ως υποψήφια δηλώνει έτοιμη να «διώξει από το σπίτι» όποιον βρεθεί συνυποψήφιος μαζί της!

Η εκεχειρία που είχαν κάνει η Ζωή Ασουμανάκη και ο Νίκος Ζαφειράκης φαίνεται πως κράτησε για λίγο. Νέα ένταση προκύπτει μεταξύ τους. Ποιος είναι ο λόγος αυτή τη φορά;

Η δοκιμασία για τον/την αρχηγό της εβδομάδας, είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι μνήμης που απαιτεί παρατηρητικότητα και συγκέντρωση. Μία γυναίκα θα καταφέρει να εστιάσει στις λεπτομέρειες και να ξεχωρίσει! Σε ποια χέρια θα περάσει το Captain’s Room και ποιοι θα βρεθούν μέσα σε αυτό;

Το live streaming στο skai.gr/tv και στο ΣΚΑΪ HYBRID μας προσφέρουν ένα ανοιχτό παράθυρο σε όλα όσα διαδραματίζονται μέσα στο σπίτι του BIG BROTHER σε αληθινό χρόνο!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.