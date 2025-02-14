Λονδίνο του Γιάννη Χανιωτάκη

Τα ερείπια της αρχαιότερης Ρωμαϊκής Βασιλικής του Λονδίνου ανακαλύφθηκαν κάτω από ένα κτίριο γραφείων, με τους αρχαιολόγους να τη χαρακτηρίζουν ως μία από τις πιο σημαντικές αρχαιολογικές ανακαλύψεις των τελευταίων ετών στη βρετανική πρωτεύουσα.

Η Βασιλική χρονολογείται μεταξύ 70 και 80 μ.Χ., μόλις λίγες δεκαετίες μετά τη ρωμαϊκή εισβολή στη Βρετανία, και βρισκόταν σε ένα υπερυψωμένο σημείο της πόλης. Αποτελούσε έναν εκτεταμένο ανοιχτό χώρο, στο μέγεθος ενός γηπέδου ποδοσφαίρου, περιτριγυρισμένο από καταστήματα και άλλα κτίρια. Εκτός από εμπορικό και κοινωνικό κέντρο, λειτουργούσε και ως δημαρχείο, όπου λαμβάνονταν κρίσιμες πολιτικές και δικαστικές αποφάσεις.

Οι ανασκαφές έχουν ήδη αποκαλύψει τμήματα πέτρινων τοίχων που αποτελούσαν τα θεμέλια της Βασιλικής, η οποία εκτιμάται ότι είχε ύψος δυόμισι ορόφων. Ο χώρος, που αναμένεται να ανοίξει στο κοινό, προσφέρει πολύτιμες γνώσεις για την πρώιμη ιστορία του Λονδίνου.

Περιγράφοντας τα ευρήματα ως «μία από τις πιο σημαντικές ανακαλύψεις που έγιναν στην πόλη τα τελευταία χρόνια», η Σόφι Τζάκσον, διευθύντρια ανάπτυξης στο Μουσείο Αρχαιολογίας του Λονδίνου, είπε: «Είναι σαν να ανακαλύπτεις την καρέκλα του προέδρου και την αίθουσα της Βουλής των Κοινοτήτων, σε 2.000 χρόνια από τώρα. Η κατάσταση της Βασιλικής έχει ξεπεράσει κατά πολύ τις προσδοκίες μας, και έχουμε ίσως το πιο σημαντικό μέρος του κτιρίου».

Τα ερείπια ανακαλύφθηκαν το 2023 ως μέρος της ανάπλασης ενός κτιρίου γραφείων στην οδό Γκρέιτσερτς, δίπλα στην είσοδο της ιστορικής αγοράς Λέντενχολ στην καρδιά του Σίτι του Λονδίνου. Οι αρχαιολόγοι γνώριζαν από καιρό τη θέση της Βασιλικής, αλλά έμειναν έκπληκτοι όταν βρήκαν θεμέλια και τοίχους από πυριτόλιθο, πετρώματα και ρωμαϊκά πλακάκια.

Οι Ρωμαϊκές Βασιλικές ήταν μεγάλα δημόσια κτίρια στην αρχαία Ρώμη, τα οποία χρησιμοποιούνταν για διοικητικούς, εμπορικούς και δικαστικούς σκοπούς. Δεν είχαν θρησκευτικό χαρακτήρα, όπως οι εκκλησιαστικές βασιλικές που ακολούθησαν αργότερα.



Πηγή: skai.gr

