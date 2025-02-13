Αναστήλωση και καθολική προσβασιμότητα σε μνημεία της Αρχαίας Νικόπολης

Το Υπουργείο Πολιτισμού προχωρεί με ταχείς ρυθμούς την αναστήλωση των κιόνων στον Οίκο του Γεωργίου Εκδίκου, καθώς και στη διαμόρφωση των διαδρομών πρόσβασης στους χώρους του μνημείου, αλλά και στη Βασιλική Δ', στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού του για τη συντήρηση, την προστασία, την ανάδειξη και αποκατάσταση των μνημείων της Νικόπολης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΠΟ, οι επεμβάσεις εντάσσονται στο ολιστικό σχέδιο διαχείρισης του αρχαιολογικού χώρου της Νικόπολης και συνδυάζονται με τη μελλοντική υποψηφιότητα του χώρου για ένταξή του στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Συνολικά οι παρεμβάσεις του Υπουργείου Πολιτισμού που έχουν ολοκληρωθεί από το 2019 έως σήμερα, αυτές που είναι σε εξέλιξη και όσες έχουν δρομολογηθεί για την τρέχουσα χρηματοδοτική περίοδο αγγίζουν τα 10.000.000 ευρώ, τα οποία προέρχονται από πόρους του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος» 2014-2020 και 2021-2027 και του Ταμείου Ανάκαμψης.

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε: «Οι αναστηλωτικές επεμβάσεις στον Οίκο του Γεωργίου Εκδίκου και η εξασφάλιση καθολικής προσβασιμότητας στο μνημείο, όπως και στη Βασιλική Δ', παράλληλα με την συντήρηση των ψηφιδωτών δαπέδων της, εντάσσονται στο σύνολο των έργων, που εκτελούν συστηματικά τα τελευταία χρόνια οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού επί των μνημείων στον αρχαιολογικό χώρο της Νικόπολης. Το έργο της αποκατάστασης της Πύλης της Βασιλικής Β΄ του Αλκίσωνος ολοκληρώθηκε πριν μερικούς μήνες. Προς ολοκλήρωση βαίνει και το συνολικό έργο της αποκατάστασης του μεγάλου θεάτρου με την δρομολόγηση των εργασιών στο σκηνικό του οικοδόμημα. Στόχος μας είναι η ωρίμανση του φακέλου για την υποβολή της υποψηφιότητας της Νικόπολης για ένταξη στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Το ολιστικό σχέδιο διαχείρισης της Αρχαίας Νικόπολης, ενός αναπεπταμένου και σημαντικού αρχαιολογικού χώρου της Ηπείρου, αποτελεί στρατηγική μας προτεραιότητα. Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου, η οποία υλοποιεί το μείζον οδικό έργο της παράκαμψης της Νικόπολης ,εξασφαλίζοντας την ενότητα του αρχαιολογικού χώρου, δημιουργούμε έναν ενιαίο αρχαιολογικό χώρο, καθολικά προσβάσιμο, με αποκατεστημένο και αναδεδειγμένο τον μνημειακό πλούτο της ρωμαϊκής και παλαιοχριστιανικής περιόδου. Βασικές αρχές για όλες τις επεμβάσεις είναι ο σεβασμός του χώρου, η ενίσχυση της εμπειρίας των επισκεπτών με αναδεδειγμένα μνημεία και αισθητική εναρμόνιση των σύγχρονων επεμβάσεων με τις αρχαίες κατασκευές. Παράλληλα, η Νικόπολη περιλαμβάνεται στους χώρους- σταθμούς της Πολιτιστικής Διαδρομής «Στα Βήματα του Αποστόλου Παύλου», που υλοποιεί το Υπουργείο Πολιτισμού, και αφορά στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία, που συνδέονται με τη Β΄ Αποστολή Περιοδεία, στο πλαίσιο του ευρύτερου έργου των Πολιτιστικών Διαδρομών με στόχο την ενίσχυση του πολιτιστικού και θρησκευτικού τουρισμού, που αποσκοπούν στην επίτευξη αειφόρου και καθολικής ανάπτυξης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο» .

