Η Καίτη Γκρέυ, η σπουδαία κυρία του ελληνικού πενταγράμμου, έφυγε σήμερα, Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2025, από τη ζωή σε ηλικία 100 ετών. Ο καλλιτεχνικός κόσμος «έχασε» μία από τις σπουδαιότερες λαϊκές φωνές. Θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη της, η Finos Film έκανε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για εκείνη και τη μυθιστορηματική ζωή της.

Πιο συγκεκριμένα, η Finos Film έγραψε στην ανάρτησή της: «Η μυθική τραγουδίστρια Καίτη Γκρέυ μας αποχαιρέτησε μετά από έναν αιώνα ζωής που τα περιείχε όλα. Έγινε η καρδιά του λαϊκού τραγουδιού με μια φωνή υψηλών προδιαγραφών και μια μαγκιά ακατέργαστη και έμφυτη».

Και πρόσθεσε: «Έζησε δύσκολα παιδικά χρόνια που την σκληραγώγησαν, την ωρίμασαν και την έκαναν πιο ανθεκτική σε μελλοντικές προκλήσεις. Θυελλώδεις έρωτες, απογοητεύσεις αλλά και τεράστιες επιτυχίες εντός και εκτός συνόρων, συνέθεσαν μια ζωή αβέβαιη αλλά και συναρπαστική. Κάποιοι θα πουν πως η Γκρέυ έζησε δέκα ζωές και μάλιστα όπως εκείνη τις ήθελε. Σήμερα, την αποχαιρετούμε με τεράστιο σεβασμό στην διαχρονική κληρονομιά που αφήνει. Άλλωστε.. "μια γυναίκα μόνο ξέρει". Αντίο Καίτη Γκρέυ!».

Πηγή: skai.gr

