Το μυστήριο της Αρσινόης IV, η Κλεοπάτρα και ο έφηβος στον τάφο του Οκταγώνου

Το κρανίο ενός ατόμου που από καιρό θεωρούνταν ετεροθαλής αδερφή της βασίλισσας Κλεοπάτρας αναγνωρίστηκε λανθασμένα για σχεδόν έναν αιώνα, καταλήγει νέα έρευνα από το Nature Scientific Reports, εγείροντας ενδιαφέροντα ερωτήματα σχετικά με την ταυτότητα του έφηβου ιδιοκτήτη του.

Το καλοδιατηρημένο κρανίο και ορισμένα θραύσματα σκελετού βρέθηκαν στην Έφεσο της Τουρκίας, θαμμένα σε μια σαρκοφάγο στο Οκτάγωνο, όπου πιστεύεται ότι είναι ένας βασιλικός ταφικός θάλαμος, ο οποίος παρουσιάζει ίδια αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά με κτίρια στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, δηλώνει μια ομάδα ερευνητών από την Αυστρία και την Πορτογαλία. Οι επιστήμονες θεώρησαν ότι οι ομοιότητές του με κτίρια από την Πτολεμαϊκή Αίγυπτο - και το σώμα που βρέθηκε μέσα - αποδείκνυαν ότι είχε κατασκευαστεί στη μνήμη της ετεροθαλούς αδερφής της Κλεοπάτρας, Αρσινόη IV.

Η ίδια η Κλεοπάτρα πιστεύεται ότι διέταξε τη δολοφονία της μικρότερης αδελφής της, η οποία αμφισβήτησε για λίγο τη θέση της στον θρόνο της δυναστείας των Πτολεμαίων. Η αδερφή της διάσημης βασίλισσας της Αιγύπτου έζησε μεγάλο μέρος της σύντομης ζωής της στην εξορία, πριν δολοφονηθεί με εντολή του Μάρκου Αντώνιου, το 41 π.Χ. Έτσι, όταν ο σκελετός ενός «προφανώς αξιοσημείωτου ατόμου» αποκαλύφθηκε εκεί, αναφέρεται στην έρευνα, αρχαιολόγοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ανήκε στην Αρσινόη.

Αυτή η υπόθεση ήταν εσφαλμένη, σύμφωνα με τη νέα ανάλυση. Χρησιμοποιώντας σύγχρονη ανάλυση DNA, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το κρανίο και ο σκελετός που το συνοδεύει είναι στην πραγματικότητα εκείνοι ενός αγοριού 11 έως 14 ετών, με πρόσφατους προγόνους στην ιταλική χερσόνησο ή τη Σαρδηνία και όχι μιας 20χρονης γυναίκας της μακεδονοελληνικής δυναστείας των Πτολεμαίων. Η ανάλυση στο κρανίο αμφισβήτησε επίσης τις υποθέσεις ότι το άτομο ήταν υγιές, με υπανάπτυκτη άνω γνάθο και ασύμμετρο σχήμα, κάτι που υποδηλώνει ότι είχε ανεπάρκεια βιταμινών ή γενετική διαταραχή.

Ο νεαρός μπορεί να είχε μια διαταραχή, όπως το σύνδρομο Treacher Collins, μια σπάνια ασθένεια που επηρεάζει την ανάπτυξη του προσώπου, γράφουν οι ερευνητές, οδηγώντας πιθανώς σε «λειτουργικά, καθώς και… αισθητικά και επακόλουθα ψυχοκοινωνικά προβλήματα» κατά τη διάρκεια της ζωής του.

Η ανακάλυψη κατά κάποιο τρόπο προκαλεί περισσότερα ερωτήματα, παρά απαντά. Ποιο ήταν το αγόρι; Ποια ήταν η κατάστασή του στη ζωή, και γιατί θάφτηκε σε έναν τόσο μεγάλο τάφο;

Και τι γίνεται με την Αρσινόη; Αν και ο τάφος του Οκταγώνου θα μπορούσε ακόμα να συνδεθεί με ένα σημαντικό αιγυπτιακό βασιλικό πρόσωπο, είναι πιθανό να είχε στηθεί για «άλλους ανθρώπους, πιθανώς επί του παρόντος ακόμη και άγνωστους στην ιστορία». Περισσότερα από 2.000 χρόνια μετά τη δολοφονία της, ο τελευταίος τόπος ανάπαυσης της αδερφής της Κλεοπάτρας, παραμένει ένα μυστήριο από μόνο του.



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.