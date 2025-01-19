Λίνα Μενδώνη για Καίτη Γκρέυ: Γνήσια λαϊκή φωνή χωρίς επιτήδευση

«Η Καίτη Γκρέυ υπήρξε μια γνήσια λαϊκή φωνή, χωρίς εκζήτηση και επιτήδευση, που κέρδισε επάξια την αγάπη του κοινού», δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, πληροφορούμενη την απώλεια της καλλιτέχνιδας.

Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση της Λ. Μενδώνη:

«Η απώλεια της Καίτης Γκρέυ κλείνει μια ολόκληρη εποχή για το ελληνικό τραγούδι. Ερμηνεύτρια με ξεχωριστό ταλέντο, η Καίτη Γκρέυ διέγραψε μια μακρόχρονη καριέρα στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι, στο οποίο άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα. Συνεργάστηκε επί δεκαετίες με τους επιφανέστερους συνθέτες και στιχουργούς κάθε εποχής, αναδεικνύοντας τις δημιουργίες τους σε πολυαγαπημένα τραγούδια, που παραμένουν και σήμερα σημεία αναφοράς. Η Καίτη Γκρέυ, υπήρξε μια γνήσια λαϊκή φωνή, χωρίς εκζήτηση και επιτήδευση, που κέρδισε επάξια την αγάπη του κοινού, και μάλιστα διαφορετικών γενεών, και δίκαια κατατάσσεται στις διαχρονικά μεγαλύτερες καλλιτέχνιδες του είδους της.

Στην οικογένειά της και τους φίλους της απευθύνω ειλικρινή συλλυπητήρια».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.