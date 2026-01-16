Η Έξοδος του Μεσολογγίου

Του Νικόλα Μπάρδη

Ήταν μία ανοιξιάτικη νύχτα μεταξύ 10ης και 11ης Απριλίου του 1826 όταν πραγματοποιήθηκε η ηρωική Έξοδος του Μεσολογγίου, μία κίνηση γενναιότητας και αυταπάρνησης που αφύπνισε το ελληνικό πνεύμα και τους απανταχού Έλληνες, και κέντρισε το ενδιαφέρον ολόκληρης της Ευρώπης και όχι μόνο. Άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών και πολλοί Φιλέλληνες συγκινημένοι από τη δύναμη ψυχής των Μεσολογγιτών και την αγάπη για την πατρίδα τους, δημιούργησαν μερικά από τα πιο διαχρονικά έργα τέχνης, που βλέπουμε ακόμη και σήμερα με θαυμασμό και συγκίνηση.

Η Έξοδος, γνωστή και ως Ολοκαύτωμα του Μεσολογγίου, αναφέρεται στην έξοδο που πραγματοποίησαν οι πολιορκημένοι στρατιώτες και άμαχοι κάτοικοι του Μεσολογγίου, όταν οι δυνατότητες συνέχισης της άμυνας απέναντι στα τουρκικά και αιγυπτιακά στρατεύματα είχαν χαθεί, λόγω εξάντλησης των τροφίμων. Κόντρα, λοιπόν, στους αριθμούς, καθώς ήταν πολύ λιγότεροι των Τούρκων, και εξαντλημένοι από τις κακουχίες, όρμησαν με ψυχή και σθένος ενάντια στον εχθρό και με αυτήν τους τη θυσία θύμισαν στους Έλληνες όλα εκείνα για τα οποία αξίζει να παλέψει κάποιος, και φυσικά για το ανώτερο αγαθό όλων: την ελευθερία.

Το χρονικό της πολιορκίας και η Έξοδος

Το 1825 ο Κιουταχής συγκέντρωσε μεγάλο στρατό στη Λάρισα και κατευθύνθηκε προς το Μεσολόγγι, το οποίο είχε επαναστατήσει ήδη από τις 20 Μαΐου του 1821. Στα τέλη Απριλίου 1825 στρατοπέδευσε στην περιοχή και ξεκίνησε την ξακουστή πολιορκία του Μεσολογγίου. Ωστόσο, όλες οι επιθέσεις που επιχείρησε ο Κιουταχής εναντίον της πόλης απέτυχαν, όπως και η προσπάθεια του να αποκλείσει τον ανεφοδιασμό της πόλης από στεριά και θάλασσα. Οι πολιορκημένοι ήρθαν τότε σε συνεννόηση με τον Καραϊσκάκη, ο οποίος διεξήγαγε πόλεμο φθοράς στα νώτα του στρατεύματος του Κιουταχή, αναγκάζοντάς τον να περάσει σε θέση άμυνας, τον Οκτώβριο του 1825.

Στο μεταξύ ο Σουλτάνος, προβλέποντας ότι η πολιορκία θα ήταν χρονοβόρα και βάσει του ότι οι ευρωπαϊκές αυλές, πιεζόμενες από το φιλελληνικό κίνημα των λαών τους, είχαν αρχίσει να αναγνωρίζουν την ύπαρξη ελληνικού ζητήματος, θέλησε να ενισχύσει τον αποκλεισμό της πόλης με επιπλέον δυνάμεις και του Ιμπραήμ.

Έτσι και έπραξε. Στις αρχές του Οκτώβριου 1825 κατέπλευσαν στην Αλεξάνδρεια ναυτικές μοίρες όλων των Οθωμανών συμμάχων, συνολικής δύναμης 145 πλοίων, που αποτελούνταν από τούρκικα, αιγυπτιακά, αλγερινά, τριπολίτικα μεταγωγικά και πολεμικά σκάφη, ενώ υπήρχαν και αρκετά υπό διάφορες ευρωπαϊκές σημαίες. Παράλληλα, στην πόλη αυτή συγκεντρώθηκαν 8.000 Άραβες πεζοί, 1.200 ιππείς καθώς και περίπου 800 άτακτοι Τούρκοι που εκγυμνάζονταν υπό την επίβλεψη Γάλλων στρατηγών, ενώ μεγάλες ποσότητες τροφίμων και πολεμοφοδίων είχαν επίσης φτάσει από τους Γαλλικούς λιμένες. Με όλες αυτές τις δυνάμεις, ο Ιμπραήμ αποσκοπούσε στην άλωση του Μεσολογγίου και την καθυπόταξη ολόκληρης της Πελοποννήσου.

Όταν έφτασε στο Μεσολόγγι το νέο, ισχυρό στράτευμα, η πολιορκία έγινε σφοδρότερη. Παρόλα αυτά, μέχρι τον Φεβρουάριο του 1826 οι Τούρκοι δεν είχαν σημειώσει καμία επιτυχία.

Ο πολυμήχανος Ανδρέας Μιαούλης με τον στόλο του κατάφερνε να ανεφοδιάζει το Μεσολόγγι και όσο συνέβαινε αυτό η άμυνα των πολιορκημένων παρέμενε ισχυρή. Από τον Μάρτιο, όμως, η κατάσταση άρχισε να αλλάζει, καθώς οι Τούρκοι κατέλαβαν στρατηγικές νησίδες της Λιμνοθάλασσας, όπως το Βασιλάδι και ο Ντολμάς, εμποδίζοντας τον ανεφοδιασμό της πόλης. Οι Έλληνες κατάφεραν να διατηρήσουν τον έλεγχο της νησίδας Κλείσοβα μετά από μία σφοδρή μάχη, στην οποία τα στρατεύματα του Ιμπραήμ είχαν πολύ βαριές απώλειες, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να αλλάξει ο ρους της ιστορίας...

Τις ημέρες που ακολούθησαν η κατάσταση στο Μεσολόγγι έγινε δραματική, και η πείνα κατέβαλε τους κατοίκους. Βλέποντας αυτήν την τραγική τροπή του αγώνα και τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης εντός των τειχών, το συμβούλιο των οπλαρχηγών και προκρίτων της πόλης πήρε την απόφαση για την Έξοδο των κατοίκων από το Μεσολόγγι.

Η Έξοδος ορίστηκε για την νύχτα του Σαββάτου του Λαζάρου με ξημερώματα Κυριακής των Βαΐων, μεταξύ 10ης και 11ης Απριλίου 1826. Πιθανόν το σχέδιο της μεγαλειώδους αυτής κίνησης να προδόθηκε από κάποιον ξένο, με αποτέλεσμα οι Τούρκοι και οι Αιγύπτιοι να απαντήσουν με σφοδρή επίθεση, που συνοδεύτηκε από μία τεράστια σφαγή και αιματοκύλισμα. Μόνο 1.300 Έλληνες επιβίωσαν από αυτόν τον εφιάλτη.

Όλοι οι υπόλοιποι, που ανέρχονται σε χιλιάδες, βρήκαν τραγικό θάνατο. Ανάμεσά τους πολλά παιδιά και άρρωστοι άνθρωποι. Εκτός από τους πεσόντες και τους διασωθέντες, πολλοί ήταν και εκείνοι που αιχμαλωτίστηκαν και πουλήθηκαν αργότερα ως σκλάβοι στα παζάρια της Ανατολής. Η ήττα αυτή έμελλε να ενοποιήσει τους Έλληνες και να συγκινήσει βαθιά την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, επιταχύνοντας εν μέρει τις διαδικασίες για την απελευθέρωση του υπόδουλου έθνους, και την επίτευξη συμφωνίας των Μεγάλων Δυνάμεων για τελική λύση του ελληνικού ζητήματος.

Επέτειος 200 χρόνων από την Έξοδο του Μεσολογγίου (1826-2026)

Φέτος συμπληρώνονται 200 χρόνια από την ηρωική Έξοδο του Μεσολογγίου, και όλοι οι κάτοικοι και οι φορείς της πόλης θα τιμήσουν τους πεσόντες πρόγονούς τους μέσα από πολλές και ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις και καλλιτεχνικά δρώμενα, που θα πραγματοποιηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Τους επόμενους μήνες η Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου θα υποδεχθεί πλήθος επισκεπτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που θα δώσουν το παρόν στις περίφημες Εορτές Εξόδου, θέλοντας να αποτελέσουν κομμάτι της ιστορίας και να τιμήσουν με την παρουσία τους την θυσία εκείνων των ανθρώπων, που απαρνήθηκαν την γλύκα της ζωής, για να είμαστε όλοι εμείς σήμερα ελεύθεροι.



