Νέα καλλιτεχνική σύμπραξη για τη Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης» με τη Σοφία Μάνου

Η Σοφία Μάνου συναντά το έργο του Μίκη Θεοδωράκη μαζί με τον Παναγιώτη Πετράκη και τον Άγγελο Θεοδωράκη. Η Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης» εγκαινιάζει μια νέα καλλιτεχνική συνεργασία με την ερμηνεύτρια Σοφία Μάνου, ανοίγοντας έναν νέο δημιουργικό κύκλο αφιερωμένο στη ζωντανή, ουσιαστική και βαθιά ανθρώπινη παρουσίαση του έργου του κορυφαίου Έλληνα συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη.

Με βαθιά μουσική παιδεία, ερμηνευτική καθαρότητα και έντονη εσωτερικότητα, η Σοφία Μάνου προσεγγίζει το Θεοδωρακικό τραγούδι όχι ως ανάμνηση, αλλά ως ζωντανό λόγο και σύγχρονη εμπειρία. Η φωνή της φωτίζει τη μελωδία και τον λόγο με σεβασμό, ευαισθησία και καθαρή καλλιτεχνική πρόθεση.

Παράλληλα, συνεχίζεται και εδραιώνεται η σταθερή συνεργασία της Ορχήστρας με τον ερμηνευτή Παναγιώτη Πετράκη, καλλιτέχνη με βαθιά γνώση και βιωματική σχέση με το έργο του συνθέτη, καθώς και με τον νέο και χαρισματικό Άγγελο Θεοδωράκη, εγγονό του Μίκη Θεοδωράκη, ο οποίος με σύγχρονη ερμηνευτική ματιά και σεβασμό στην παρακαταθήκη συμβάλλει στη διαγενεακή συνέχεια και τη ζωντανή μετάδοση της μουσικής του.

Η νέα αυτή σύμπραξη θα παρουσιαστεί μέσα από συναυλίες και πολιτιστικές δράσεις σε θέατρα, φεστιβάλ και ιστορικούς χώρους στην Ελλάδα και το εξωτερικό, εκεί όπου η μνήμη συναντά το παρόν και το τραγούδι ξαναγίνεται κοινός τόπος.

«Το έργο του Μίκη Θεοδωράκη δεν ανήκει στο παρελθόν· αναπνέει στο παρόν και συνομιλεί με το σήμερα».

«Μια σύμπραξη που φωτίζει το θεοδωρακικό τραγούδι με σεβασμό, εσωτερικότητα και σύγχρονη καλλιτεχνική ματιά».

Η Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης»

Δημιουργήθηκε τον Μάιο του 1997 από μουσικούς-συνεργάτες του συνθέτη, γνώστες του έργου του. Η πρώτη εμφάνιση της Ορχήστρας έγινε στο Θέατρο Αιξωνή της Γλυφάδας, τον Ιούνιο του 1997. Έκτοτε, η Ορχήστρα πραγματοποίησε πολλές συναυλίες, συμπράττοντας με καταξιωμένους αλλά και με νεότερους καλλιτέχνες. Έχει δώσει συναυλίες σε θέατρα, μουσικές σκηνές, γήπεδα και ανοιχτούς χώρους σε όλη την Ελλάδα, από την Αθήνα μέχρι τα πλέον απομακρυσμένα χωριά της επικράτειας, καθώς και σε πολλές χώρες του εξωτερικού.

