Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: Οι προσωπικότητες του '21– Μέρος Δ’

Στην νέα σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ 100.3. θα ακούσουμε για τις προσωπικότητες του '21. Ο λόρδος Μπάιρον στον οποίο προσωποποιείται το ρεύμα του φιλελληνισμού, οι Ήρωες του πολέμου της Ανεξαρτησίας και οι πολιτικοί, που εμπνέουν την ίδρυση του νεότερου κράτους των Ελλήνων εξιστορούνται από τη Νατάσα Καστρίτη, Θανάση Χρήστου, Αριστείδη Χατζή και Δήμητρα Κούκιου στην αφήγηση της ευρωπαϊκής ιστορίας.

Στην εκπομπή της Κυριακής 3 Νοεμβρίου, ο Άρης Πορτοσάλτε με καλεσμένη την ιστορικό Δήμητρα Κούκιου, εξετάζουν τη καθοριστική συμβολή των γυναικών της Ελλάδας στον Αγώνα της Ανεξαρτησίας, πέρα από τις διάσημες μορφές της Μπουμπουλίνας και της Μαντώς Μαυρογένους.

Από την αγρότισσα που στηρίζει το σπίτι της και τους άντρες του μετώπου, μέχρι τις ελάχιστες γυναικείες φωνές στη Φιλική Εταιρεία, φωτίζονται οι αφανείς ηρωίδες που συνεισέφεραν είτε πολεμώντας είτε με την επιχειρηματική και πολιτική τους στάση.

Με παραδείγματα που καταρρίπτουν τη στερεότυπη εικόνα, η συζήτηση αναδεικνύει τη γυναικεία αντοχή, αφοσίωση και κρυφή πολιτική επιρροή που στήριξε τον εθνικό Αγώνα, δίνοντας μια ολιστική εικόνα της ιστορικής τους θέσης.

