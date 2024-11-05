της Μαρίνας Χαραλάμπους

Στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης έγινε η πρώτη προβολή της πολυαναμενόμενης ταινίας «Maria» όπου η βραβευμένη με Όσκαρ Angelina Jolie υποδύεται τη Μαρία Κάλλας. Κατά την αναδρομή στα πιο κομβικά σημεία της ταραχώδους της ζωής βλέπουμε και τα χρόνια όπου ήταν σε νεαρή ηλικία. Η Χριστιάνα Αλωνεύτης υποδύεται τη θρυλική ελληνίδα σοπράνο και μιλάει στο skai.gr για την εμπειρία, το διεθνές κινηματογραφικό της ντεμπούτο και τη συνεργασία της με την Angelina Jolie.

Λίγα λόγια για τη Χριστιάνα Αλωνεύτης:

Η Ελληνοκύπρια Αυστραλιανή σοπράνο και ηθοποιός του κινηματογράφου, Χριστιάνα Αλωνεύτη, είναι παιδί της κυπριακής διασποράς, γεννημένη στη Μελβούρνη. Η Αλωνεύτη κέρδισε το Βραβείο CHASS 2021 που απονέμεται από το Συμβούλιο Ανθρωπιστικών, Τεχνών και Κοινωνικών Επιστημών της Αυστραλίας για το ξεχωριστό της έργο για την «εξαιρετική και ποικίλη συμβολή της στις τέχνες, ως ερμηνεύτρια και coach».

Πώς ξεκίνησες την καριέρα σου και ποια ήταν τα πρώτα σου βήματα;

Έχω ακολουθήσει μια πορεία που δεν θα την χαρακτήριζα «συνηθισμένη». Κυρίως, έχω δραστηριοποιηθεί ως ελεύθερη επαγγελματίας τραγουδίστρια στον κόσμο της όπερας και της συναυλιακής μουσικής, ενώ παράλληλα διευθύνω ένα διεθνές στούντιο coaching. Έχω ολοκληρώσει την πρακτική άσκηση στην Βαυαρική Στρατιωτική Όπερα στο Μόναχο και στην Όπερα της Αυστραλίας. Αντλώ μεγάλη χαρά από το να κάνω διαφορετικά πράγματα! Το περασμένο καλοκαίρι, κάλυψα τον ομώνυμο ρόλο στην «Αδελφή Αντζέλικα» (Πουτσίνι) στο 40ο Διεθνές Φεστιβάλ Mezza Estate στο Tagliacozzo, AQ Ιταλίας, μια όμορφη εισαγωγή στους πιο λυρικούς και δραματικούς ρόλους της όπερας. Στις 14 Νοεμβρίου 2024, θα παρουσιάσω μια βραδιά με τραγούδια και πιάνο στο Ίδρυμα Β & Μ Θεοχαράκη για τις Καλές Τέχνες και τη Μουσική στην Αθήνα, μαζί με έναν από τους κορυφαίους συνεργατικούς πιανίστες της Ελλάδας, τον Δημήτρη Γιακά.

Πώς πήρες την απόφαση να ασχοληθείς με αυτό το είδος μουσικής σε τόσο νεαρή ηλικία;

Τραγουδάω από την εποχή που είχαμε τις χορωδίες στη Μελβούρνη της Αυστραλίας, όπου γεννήθηκα και μεγάλωσα. ‘Όταν ήμουν επτά ετών, ο πατέρας μου με πήγε στην πρώτη μου πρόβα της παιδικής χορωδίας του Ελληνικού Σχολείου όπου έμαθα να τραγουδάω παραδοσιακά ελληνικά τραγούδια. Η ιδέα ήταν τα ελληνόφωνα παιδιά της αυστραλιανής διασποράς να έχουν επαφή με την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό μέσω της μουσικής. Ξεκίνησα μαθήματα τραγουδιού στην εφηβεία μου, αλλά το δυνατό μου σημείο ήταν η κλασσική μουσική.

Έτσι, στα δεκαέξι μου, με πόνο, έθαψα την ιδέα ότι θα γινόμουν η επόμενη Beyoncé! Ο δάσκαλός μου τότε μου έδωσε μια ιταλική αριέτα και έτσι ξεκίνησα την πραγματική μου φωνητική εκπαίδευση. Προς μεγάλη απογοήτευση των γονιών μου, παραιτήθηκα από την υποτροφία που είχα στη νομική και συνέχισα τις σπουδές μου στη μουσική στο Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης και αργότερα με πλήρη υποτροφία στην École Normale de Musique «Alfred Cortot» στο Παρίσι. Νομίζω ότι ο ενθουσιασμός μου για τις γλώσσες καλλιεργήθηκε ταυτόχρονα, μέσα από την όπερα και το κλασικό τραγούδι.

Είχα επίσης συμμετάσχει σε πολλές θεατρικές παραγωγές: στα αγγλικά, τα ελληνικά και τα ιταλικά. Κανείς στην οικογένειά μου δεν είναι μουσικός, αλλά αγαπούν τις τέχνες! Η μαμά μου ήταν μπαλαρίνα όταν ήταν νέα και ο πατέρας μου είναι εικαστικός καλλιτέχνης.

'Εχεις λάβει και πολλές διακρίσεις ως σοπράνο.

Ναι, βέβαια. Πρόσφατα κέρδισα το βραβείο Brian Boak Outstanding Performer's Bursary του 2024, το οποίο απονέμεται από το Empire Theatre και αποτελεί μια τιμητική διάκριση. Αυτό το βραβείο άλλαξε τη ζωή μου με πολλούς τρόπους, καθώς μου επιτρέπει να δημιουργήσω παράλληλα μια διεθνή καριέρα στον κινηματογράφο και την όπερα.

Η είσοδος στον χώρο, ανεξάρτητα από την καλλιτεχνική πειθαρχία, είναι μια εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση, πόσο μάλλον αν προέρχεσαι από μια «ταπεινή» καταγωγή, γι' αυτό η χρηματοδότηση και τα βραβεία, όπως το Brian Boak, είναι τόσο σημαντικά σε όλα τα στάδια της καριέρας. Οι νέοι καλλιτέχνες πρέπει να πληρώνουν για δικηγόρους, προμήθειες ατζέντη, εκπαίδευση, ταξίδια, διαμονή, υλικά, PR και δημοσιότητα, και η λίστα συνεχίζεται. Ο χρόνος εκπαίδευσής μου ως σοπράνο παρατάθηκε λόγω του τύπου της φωνής μου. Τα βραβεία καριέρας και οι υποτροφίες είναι ο λόγος για τον οποίο έχω μπορέσει να προωθήσω την καριέρα μου μέχρι στιγμής.

Είμαι εξαιρετικά ευγνώμων. Η υποστήριξη με την πειθαρχία και την αυστηρότητα οδηγεί σε εκείνο το καλλιτεχνικό επίπεδο που ο κόσμος αποκαλεί ταλέντο. Αλλά το ταλέντο είναι μόνο το 10% της εξίσωσης.

Πώς ξεκίνησε το ταξίδι σου για να υποδυθείς τη νεαρή Μαρία Κάλλας; Ποια ήταν η διαδικασία του casting;

Ένιωσα πώς ήταν λίγο γραμμένο στη μοίρα να γίνει. Ένας Ιταλός ηθοποιός φίλος μου, ο Giuseppe Messina, είδε μια ανάρτηση σε μια ομάδα του Facebook για τραγουδιστές όπερας και μου πρότεινε να κάνω αίτηση. Συχνά μου έχουν πει ότι έχω κάποιες ομοιότητες στην αισθητική, με τη μεγάλη Diva και γνωρίζοντας πόσο θαυμάζω τη Μαρία Κάλλας, ο φίλος μου επέμενε να κάνω την αίτησή για να πάω σε αυτό το casting. Υπήρχαν πολύ λίγες ή καθόλου πληροφορίες σχετικά με την παραγωγή, οπότε όταν έλαβα το τηλεφώνημα ότι είχα επιλεγεί για τον ρόλο, δεν μπορούσα να το πιστέψω! Είμαι ευγνώμων όμως και στην Casting Director στην Αθήνα, Σοφία Δημοπούλου, για την ευκαιρία ζωής.

Πώς προετοιμάστηκες για έναν τόσο απαιτητικό ρόλο;

Νομίζω ότι προετοιμάζομαι για αυτόν τον ρόλο όλη μου τη ζωή, κατά κάποιο τρόπο. Όπως και ο ρόλος που ερμηνεύω (ως νεαρή Κάλλας), είμαι μια πραγματική, επαγγελματίας τραγουδίστρια όπερας που δουλεύει για να κάνει το πρώτο της διεθνές ντεμπούτο. Δεν χρειάστηκε να παίξω κάποιο «προσωπείο». Είναι το δικό μου προσωπικό ταξίδι αγώνα και πάθους.

Ταυτίζομαι με την εμπειρία της Κάλλας ως νεαρή τραγουδίστρια όπερας - τα υψηλά και τα χαμηλά, τις προκλήσεις, τις θυσίες και τις ώρες αφοσίωσης και αγάπης για μια τέχνη που δεν συγχωρεί. Το να είσαι τραγουδιστής όπερας είναι ένα δύσκολο επάγγελμα και απαιτεί ΟΛΟ τον εαυτό σου: Σώμα και ψυχή, αλλά η ανταμοιβή που αποκτάται μέσω του αυθεντικού πάθους και της έκφρασης είναι ασύγκριτη. Νομίζω ότι βλέπουμε αυτό το τίμημα στην Κάλλας, τις τελευταίες της μέρες στη γη, ενσαρκωμένο στην όμορφη ερμηνεία της Jolie. Ξόδεψα επίσης ώρες ακούγοντας το «Callas Remastered - Warner Classics Box Set», το οποίο περιέχει όλες τις στούντιο ηχογραφήσεις που έκανε η Μαρία Κάλλας.

Η συνάντηση με τον Alain Lanceron, Πρόεδρο της Warner Classics & Erato, στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «Maria» στη Βενετία, μαζί με τον Εκτελεστικό Μουσικό Παραγωγό μας, John Warhurst, ήταν μια αξέχαστη εμπειρία. Υπάρχει μεγάλη έμφαση στον τρόπο που φαίνονται τα πράγματα στην ταινία. ‘Oταν κάνεις μια ταινία για τη μεγαλύτερη ντίβα της όπερας του 20ου αιώνα, ο τρόπος που ακούγονται τα πράγματα είναι εξίσου σημαντικός. Ο εξαιρετικός μας σκηνοθέτης, Pablo Larraín, και ο διευθυντής φωτογραφίας, Edward Lachman, το κατάλαβαν απόλυτα. Μαζί και με τη συνεργασία ολόκληρου του καστ και της δημιουργικής ομάδας, δημιούργησαν ένα παθιασμένο, όμορφο ψυχολογικό οπτικό και ακουστικό πορτρέτο της Μαρίας Κάλλας που ικανοποιεί ΟΛΕΣ τις αισθήσεις.

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που σε εντυπωσίασαν περισσότερο στη νεαρή Μαρία Κάλλας όταν μελετούσες τον ρόλο σου;

Η νεαρή Κάλλας πίστευε πολύ στον εαυτό της. Αυτό είναι μια τόσο επαναστατική στάση σε έναν κόσμο που συνεχώς σε κάνει να αμφιβάλλεις για την ύπαρξή σου, την απόδοσή σου και το ταλέντο σου, ειδικά ως γυναίκα στον χώρο του θεάματος. Η πειθαρχία της Κάλλας και η απόλυτη αφοσίωσή της στον υψηλότερο σκοπό της τέχνης της ήταν υποδειγματική. Δεν φοβήθηκε να είναι η πρωταγωνίστρια του δικού της πρωτοποριακού ταξιδιού. Υπάρχει τόσο θάρρος σε μια τέτοια προσέγγιση στη ζωή. Με εμπνέει τόσο πολύ, καλλιτεχνικά.

Πώς ήταν η συνεργασία σου με την Angelina Jolie; Σου έδωσε κάποια συμβουλή;

Ναι, συνάντησα την Angelina Jolie την ημέρα που και οι δύο γυρίζαμε τις σκηνές μας στην εμβληματική σκηνή της Ουγγρικής Εθνικής Όπερας. Εγώ γύριζα τη σκηνή όπου η νεαρή Κάλλας κάνει το ντεμπούτο της τραγουδώντας την άρια της Ελβίρας, "Qui la voce sua soave" και η Αngelina γύριζε τη σκηνή της Μήδειας, μετά από μένα, την ίδια μέρα.

Τα καμαρίνια μας ήταν το ένα δίπλα στο άλλο. Ήταν μια σουρεαλιστική εμπειρία να συναντήσω την Jolie, την οποία θαύμαζα τόσο πολύ στη μεγάλη οθόνη, ειδικά σε ταινίες όπως ο Tomb Raider. Ήταν πολύ ευγενική και υποστηρικτική και ήταν τιμή μου να με παρακολουθεί καθώς γύριζα τη σκηνή μου. Αυτό που μου έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση ήταν η ανθρωπιά, η απλότητα και η καρδιά της Angelina.

Η ενσάρκωσή της στον ρόλο της Κάλλας τιμά τόσο την κληρονομιά της πιο θαυμαστής γυναικείας τραγουδίστριας όπερας του 20ού αιώνα και του προτύπου μου, της Μαρίας Κάλλας, όσο και την τέχνη της όπερας γενικότερα. Εκτίμησα τα λόγια που μου είπε για να με ενθαρρύνει και ελπίζω να έχω την ευκαιρία να συνεργαστώ μαζί της, με κάποιο τρόπο, στο μέλλον.

Ποια ήταν τα πιο σημαντικά μαθήματα που έμαθες στη συνεργασία σου σε ένα μεγάλο κινηματογραφικό project;

Το να είμαι μέρος της ταινίας για τη Μαρία ήταν μια αξέχαστη εμπειρία και μεγάλωσε ακόμη περισσότερο το πάθος μου για το να ψάξω πιο πολύ τον κινηματογράφο και την τηλεόραση ως ένα άλλο καλλιτεχνικό μέσο αυτοέκφρασης που μπορεί να πλαισιώσει το δρόμο μου ως τραγουδίστρια όπερας. Η εμπειρία με δίδαξε να παραμένω ανοιχτή και ευέλικτη και να πιστεύω ότι τα καλά πράγματα μπορούν να προκύψουν και από τις πιο «δύσκολες» στιγμές.

Θυμάμαι να γυρίζω τα βίντεο οντισιόν μου το φθινόπωρο του περασμένου χρόνου μέσα σε ένα μικρό διαμέρισμα που ενοικίαζα με πολύ λίγα χρήματα στην Βουδαπέστη (ήμουν εκεί για μια ακρόαση). Πρέπει τράβηξα περίπου 63 λήψεις στο τηλέφωνό μου από το συγκεκριμένο απόσπασμα και δεν ήμουν ευχαριστημένη με τίποτα. Αυτή είναι η τελειομανής πλευρά μου! Ακόμα δουλεύω για να είμαι ευχαριστημένη με το σημείο στο οποίο βρίσκομαι καλλιτεχνικά. Δύο μήνες αργότερα στεκόμουν στην κύρια σκηνή της Ουγγρικής Εθνικής Όπερας προσομοιώνοντας το ντεμπούτο της νεαρής Κάλλας. Το σημαντικό είναι να συνεχίσεις να επιμένεις.

Ποιο είναι το όραμά σου για την επαγγελματική σου πορεία;

Είναι πρόθεσή μου να συνεχίσω να χτίζω μια διεθνή καριέρα. Θεωρώ τον εαυτό μου και ως τραγουδίστρια όπερας και ως ηθοποιός. Ως ηθοποιός του κινηματογράφου, είμαι πολύ περίεργη να δω πού θα με οδηγήσουν τα πράγματα μετά την ταινία «Maria». Έχω μερικά σημαντικά projects στα σκαριά, αλλά δεν μπορώ ακόμα να μιλήσω γι' αυτά. Είναι μια πολύ συναρπαστική περίοδος για μένα - μια περίοδος απεριόριστων δυνατοτήτων, αλλά και προετοιμασίας, αποφασιστικότητας και δημιουργίας.

Στον κινηματογράφο, ελπίζω να συνεχίσω να εργάζομαι σε διάφορες αγορές, ενσαρκώνοντας χαρακτήρες με ουσία και βαθιά ψυχολογική πολυπλοκότητα. Αυτό δεν διαφέρει από τις μεγάλες γυναίκες ηρωίδες που ερμηνεύω στη σκηνή της όπερας. Το περιβάλλον και το μέσο έκφρασης διαφέρουν, αλλά όχι η θεμελιώδης ποιότητα των χαρακτήρων.

Τελικά, η επιτυχία για μένα, ως καλλιτέχνιδα και γυναίκα, συνδέεται στενά με τις βασικές μου αξίες: θάρρος, ελευθερία, ακεραιότητα και σύνδεση. Αν μπορώ να παίξω απελευθερωμένα και αληθινά, το κοινό θα συγκινηθεί, θα έρθει η αναγνώριση και η καριέρα μου θα προχωρήσει. Θέλω να μοιραστώ απλόχερα όλα όσα έχω στην καρδιά και στο πνεύμα μου!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.