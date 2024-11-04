Κουίνσι Τζόουνς: Όταν συνεργάστηκε με τον Μάνο Χατζηδάκι

Ο Quincy Jones, «Τιτάνας» της Αμερικανικής μουσικής, καθώς ήταν ο θρυλικός παραγωγός του “Thriller” του Michael Jackson και συνεργάτης θρύλων όπως ο Frank Sinatra και η Barbra Streisand, είχε μια ιδιαίτερη σχέση με την Ελλάδα αναφέρεται στο elenasdiary_blog. Είχε κάνει την παραγωγή στον εμβληματικό δίσκο του Μάνου Χατζιδάκι «Το χαμόγελο της Τζοκόντα» που ηχογραφήθηκε στη Νέα Υόρκη το 1965, ενώ νωρίτερα είχε συνεργαστεί με την Νάνα Μούσχουρη στο κλασικό άλμπουμ “The Girl from Greece Sings“ που είχε ηχογραφήσει για την Mercury Records στην Νέα Υόρκη το 1962.

«Όταν ρωτούσα τον Quincy πότε θα τραγουδήσω, μου απαντούσε: “Take it easy, baby, you are in the Βig Αpple, have fun and learn’’ (χαλάρωσε, μωρό, είσαι στο Μεγάλο Μήλο, δηλαδή τη Νέα Υόρκη, πέρασε καλά και μάθε). Κι είχε δίκιο , ήταν μεγάλο σχολείο να ακούω ζωντανά αυτή τη μουσική που τόσο με επηρέασε στα πρώτα μου βήματα. Οι μέρες που πέρασα στο studio ήταν αφάνταστα δημιουργικές. Δεν καταλάβαινε πως περνούσε ο χρόνος, τραγουδούσα 12 ώρες και αφού τρώγαμε ένα χάμπουργκερ πήγαινα να κοιμηθώ για να ξεκουράσω τη φωνή μου. Ο Quincy διόρθωνε την προφορά μου με μεγάλη προσοχή. Μόνο όταν τραγουδάς σωστά τη γλώσσα, βγαίνει η αληθινή συγκίνηση, μου έλεγε. Τραγουδούσα ακούραστα , όσο ακούραστα διηύθυνε και ο Quincy μέχρι που τελειώσαμε ένα πρωινό στις πέντε» διηγείται η Νανά Μούσχουρη.



«Αργότερα, περπατώντας στο έρημο Broadway οι δύο μας με μπέργκερ στο χέρι , μου είπε : Aν υπάρχει κάποια αμφιβολία θα έρθω να το διορθώσουμε στο Παρίσι. Μετά από περίπου ένα μήνα ήρθε στο Παρίσι για ακρόαση. Μπήκαμε στούντιο για κάποιες μικρές αλλαγές. Ήταν κατενθουσιασμένος σε σημείο που επηρέασε όλο τον κόσμο. Σπάνια έβλεπες έναν παραγωγό να δείχνει τόση χαρά από ικανοποίηση» είχε αφηγηθεί η Νάνα για τον αγαπημένο της συνεργάτη και φίλο επί δεκαετίες, που την αποκαλούσε χαϊδευτικά “Nanaki”».

Ο μεγάλος Quincy Jones πέθανε τη Δευτέρα, σε ηλικία 91 ετών.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.