Πέθανε ο στιχουργός Ισαάκ Σούσης

Πέθανε ο εμβληματικός στιχουργός διαχρονικών επιτυχιών του ελληνικού ρεπερτορίου, Ισαάκ Σούσης.

Την είδηση του θανάτου του έκαναν γνωστή συγγενείς του με μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

«Καλησπέρα σας.

Με θλίψη σας ανακοινώνουμε ότι σήμερα έφυγε από κοντά μας ο Ισαάκ Σούσης, γιος, αδερφός, θείος και φίλος, μα πάνω από όλα άνθρωπος με έμπνευση και πάθος για τη ζωή. Οι στίχοι του, τα ποιήματά του, τα βιβλία του και το χιούμορ του θα μας κρατάνε πάντα συντροφιά και θα μας εμπνέουν. Μια ισχυρή προσωπικότητα που δεν έκρυβε ποτέ τις απόψεις του για τον κόσμο. Ένα ανήσυχο πνεύμα που το στυλό δεν ήθελε να αφήσει. Τι να πρωτοσχολιάσει κανείς για το ιδιαίτερο μυαλό του και την ξεχωριστή προσωπικότητά του… Το ανήσυχο αυτό πνεύμα πήγε να συναντήσει επιτέλους όσους τον επηρέασαν και αγάπησε, όσους θαύμασε και είχε στην καρδία του, φιλοσόφους, συγγραφείς, συγγενείς και φίλους. Έχει πολλά να μοιραστεί μαζί τους. Και εμείς θα είμαστε εδώ να τον ψάχνουμε κάπου στο Νότο…Θα σε θυμόμαστε με απέραντη αγάπη και θαυμασμό»

Τα τραγούδια του

Ο Ισαάκ Σούσης συνέδεσε το όνομά του με σπουδαία τραγούδια των προηγούμενων που ερμήνευσαν οι Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, Γιάννης Κότσιρας, Γιώργος Νταλάρας.

Ανάμεσά στα τραγούδια που έχει υπογράψει, είναι «Ο Νότος», το «Ένας Τούρκος στο Παρίσι», το «Έλα Ψυχούλα μου», το «Εφάπαξ», το «Μάτια δίχως λογική», τα «Τερατάκια τσέπης» και τα «Μικρόβια».

