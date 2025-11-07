Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: Η Ευρώπη των Ιδεών και ο 19ος αιώνας των Ελευθεριών

Ο Θάνος Βερέμης, ομότιμος καθηγητής Πολιτικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, στην εκπομπή του Άρη Πορτοσάλτε παρουσιάζει τον 19ο αιώνα των Ελευθεριών, έναν αιώνα αντιθέσεων, επαναστάσεων και νέων ιδεών.

Μετά την πτώση του Ναπολέοντα, το Κονσέρτο της Βιέννης το 1815 επιχειρεί να αποκαταστήσει την τάξη στην Ευρώπη.

Η Μεγάλη Βρετανία, θαλασσοκράτειρα μεν, αλλά έξω από την ευρωπαϊκή ήπειρο, κάτι που καθορίζει την αυτοσυνείδηση των Βρετανών μέχρι και σήμερα.

Η Γαλλία, η πιο ισχυρή ευρωπαϊκή δύναμη επιστρέφει στη μοναρχία.

Και η Αυστρία, με τον Μέττερνιχ, καθιερώνει τη λεγόμενη «συντηρητική φιλοσοφία» της Ευρώπης, όπου η σταθερότητα και η τάξη υπερισχύουν της λαϊκής βούλησης και των φιλελεύθερων ιδεών.

Από το 1815 έως το 1848, η ήπειρος ζει υπό τη «συμφωνία των ηγεμόνων», μια Ευρώπη που φοβάται τις επαναστάσεις, αλλά μέσα της γεννιέται το πνεύμα της ελευθερίας.

Απέναντι στη λογική και στην τάξη, αναδύεται ο Ρομαντισμός: η πίστη στο συναίσθημα, στο άτομο και στην εθνική ψυχή των λαών.

Οι ιδέες του εμπνέουν κινήματα, επαναστάσεις και νέους τρόπους σκέψης για την Ευρώπη του σήμερα.

