Όταν ο πολιτισμός γίνεται εθνικός πλούτος: Κυριάκος Μητσοτάκης - Βικτόρια Χίσλοπ σε μια ξεχωριστή συζήτηση

Μια ιδιαίτερη συνάντηση ανάμεσα στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τη βραβευμένη συγγραφέα Βικτόρια Χίσλοπ, θα φωτίσει τη σχέση πολιτισμού και τουρισμού, στο 3ο ετήσιο συνέδριο της πρωτοβουλίας “Reimagine Tourism in Greece”, στις 18 Νοεμβρίου 2025, στον Φάρο του ΚΠΙΣΝ.

Η συζήτηση με τίτλο «Το πολιτιστικό απόθεμα της Ελλάδας ως εθνικός πλούτος» φιλοδοξεί να αναδείξει τον ρόλο του ελληνικού πολιτισμού ως κινητήριας δύναμης για την προβολή και την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη της χώρας.

Μέσα από τα μυθιστορήματα και τις ανθρώπινες ιστορίες που αφηγείται - με κορυφαίο το εμβληματικό «Το Νησί» - η Βικτόρια Χίσλοπ έχει συμβάλει διεθνώς στην ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος και των παραδόσεων της χώρας. Το 2020 έλαβε τιμητικά την ελληνική ιθαγένεια, ενώ είναι ένθερμη υποστηρίκτρια της επιστροφής των Μαρμάρων του Παρθενώνα και ενεργό μέλος της Βρετανικής Επιτροπής για την Επανένωσή τους.

Το συνέδριο που διοργανώνει η «Καθημερινή», θα διαρκέσει δύο ημέρες, 18 και 19 Νοεμβρίου, και θα επικεντρωθεί σε ζητήματα όπως ο χωροταξικός σχεδιασμός, οι βιώσιμες πρακτικές, η ανάπτυξη υποδομών και η προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, με στόχο τη διαμόρφωση ενός ενιαίου και ανθεκτικού τουριστικού μοντέλου για την Ελλάδα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.