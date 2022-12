ΕΜΣΤ: Modern Love - Η αγάπη στα χρόνια της ψυχρής οικειότητας

Μία έκθεση που βάζει στο μικροσκόποιο τον έρωτα, στα χρόνια της «διαδικτυακής» εξάρτησης

Το «Modern Love. Η αγάπη στα χρόνια της ψυχρής οικειότητας» είναι η μεγάλη ομαδική έκθεση του ΕΜΣΤ με την οποία ξεκινά στις 15/12 ο νέος εκθεσιακός κύκλος του μουσείου. Εστιάζει στην ψηφιακή τεχνολογία και στο διαδίκτυο, στην επιρροή τους στις σύγχρονες κοινωνίες και στη σχέση τους με την εργασία, το σώμα και το λόγο. Είναι μια έκθεση για την αγάπη και τους στενούς ανθρώπινους δεσμούς στα χρόνια του ύστερου καπιταλισμού, της παγκοσμιοποίησης, της ψηφιακής διασύνδεσης και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Συμμετέχουν 5 Έλληνες και 19 διεθνείς καλλιτέχνες από 14 χώρες, πολλοί από τους οποίους παρουσιάζουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα το έργο τους. Η έκθεση αποτελεί προϊόν μιας συνεχιζόμενης έρευνας κι έρχεται στο ΕΜΣΤ μετά από παρουσιάσεις στο Museum für Neue Kunst-Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Φράιμπουργκ στη Γερμανία, στην Kunsthalle του Ταλίν, στο IMPAKT Media Organization και το Μουσείο Centraal στην Ουτρέχτη.

Το «Modern Love» εξετάζει πώς το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν, από τη μία, διευκολύνει την έκφραση διαφορετικών ταυτοτήτων και εναλλακτικών τρόπων ύπαρξης και κατασκευής του εαυτού και πώς, από την άλλη, παίζουν επιβαρυντικό ρόλο στην καλλιέργεια παθολογιών, όπως ο ναρκισσισμός, η εμμονή αυτοπροβολής, η ψηφιακή εξάρτηση και η εμπορευματοποίηση του συναισθήματος.

Η έκθεση δανείζεται τον υπότιτλό της από το βιβλίο της Έβα Ιλούζ, Cold Intimacies: The Making of Emotional Capitalism, που αναλύει πώς οι σύγχρονες στενές, οικείες σχέσεις καθορίζονται όλο και περισσότερο από οικονομικά και πολιτικά μοντέλα διαπραγμάτευσης και ανταλλαγής.



Τη μεγάλη αυτή ομαδική έκθεση θα ακολουθήσει μια σειρά ατομικών εκθέσεων τον Ιανουάριο του 2023, οι οποίες επικεντρώνονται στην επίδραση της ψηφιακής τεχνολογίας, του διαδικτύου, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της οικονομίας που παράγουν στις κοινωνικές σχέσεις και τη σύγχρονη ζωή.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ

GABRIEL ABRANTES (1984, US/PT)

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ (1968, GR)

MELANIE BONAJO (1978, NL)

CANDICE BREITZ (1978, ZA)

LAURA CEMIN (1992, IT)

BENJAMIN CROTTY (1979, US)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΟΝΗ (1982, GR)

DAVID HAINES (1969, UK)

JULIET JACQUES (1981, UK)

SANAM KHATIBI (1979, IR/BE)

MAHMOUD KHALED (1982, EG)

DURAN LANTINK (1988, NL)

ARIANE LOZE (1988, BE)

ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ (1989, GR)

LAUREN LEE MCCARTHY (1987, US)

KYLE MCDONALD (1985, US)

MARGE MONKO (1976, EE)

ΕΥΑ ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗ (1987, GR)

PETER PUKLUS (1980, RO/HU)

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡΙΝΟΣ (1977, GR)

MARIJKE DE ROOVER (1990, GR)

MARGARET SALMON (1975, US/UK)

HANNAH TOTICKI (1984, DK)

ISTVÁN ZSÍROS (1985, HU)

