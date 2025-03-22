Το ενδιαφέρον του διεθνούς πρακτορείου Associated Press προκάλεσε η επιστροφή της χάλκινης κεφαλής Γρύπα στην Ελλάδα καλύπτοντας δημοσιογραφικά τον επαναπατρισμό του αρχαίου αντικειμένου που πλέον εκτίθεται στο μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας.

«Το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης επέστρεψε τον γρύπα που είχε κλαπεί πριν από σχεδόν έναν αιώνα από μουσείο στη νότια Ελλάδα και ο τελευταίος επαναπατρισμός σηματοδοτεί μια ευρύτερη αλλαγή στον κόσμο των μουσείων για την επιστροφή σημαντικών αντικειμένων», σημειώνει ο συντάκτης του διεθνούς πρακτορείου, Ντέρεκ Γατόπουλος.

Η χάλκινη κεφαλή Γρύπα επαναπατρίστηκε από το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης και εκτίθεται στο αρχαιολογικό μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας. AP Photo/ Thanassis Stavrakis

«Ο γρύπας, έργο του 7ου αιώνα π.Χ. εκτέθηκε στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Ολυμπίας, την πόλη που στην αρχαιότητα ήταν η γενέτειρα των αγώνων που αργότερα ενέπνευσαν τους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες» σημειώνει το AP.

Ο γρύπας, ένα μυθικό πλάσμα με σώμα λιονταριού, κεφάλι και φτερά αετού, συμβόλιζε τη δύναμη και τη θεϊκή προστασία στην αρχαία Ελλάδα. Τώρα εκτίθεται δίπλα σε ένα παρόμοιο κεφάλι γρύπα στο μουσείο της Ολυμπίας.

Η υπουργός Πολιτισμού της Ελλάδας, Λίνα Μενδώνη, παρευρέθηκε σε τελετή την Παρασκευή στο μουσείο, χαρακτηρίζοντας την επιστροφή σημαντική στιγμή.

AP Photo/ Thanassis Stavrakis

«Μετά από δεκαετίες απουσίας, ο γρύπας επιστρέφει από το Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης στο μέρος που του ανήκει», είπε, επαινώντας την κοινή προσπάθεια του Υπουργείου Πολιτισμού και της Met για τον εντοπισμό του παρελθόντος του αντικειμένου.

Η τελετή συνέπεσε με την επίσκεψη μελών της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής στην Ελλάδα για την εκλογή νέου προέδρου. Η Kirsty Coventry έγινε η πρώτη γυναίκα και η πρώτη Αφρικανή που ηγήθηκε του παγκόσμιου οργανισμού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.