Επιστρέφει στην Αρχαία Ολυμπία η χάλκινη κεφαλή γρύπα από το ΜΕΤ της Νέας Υόρκης

Επιστρέφει αύριο το απόγευμα στην Αρχαία Ολυμπία περίφημη χάλκινη κεφαλή γρύπα από το ΜΕΤ της Νέας Υόρκης.

όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού:

Την Παρασκευή 21 Μαρτίου και ώρα 17:15 θα παραδοθεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, παρουσία της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, η κεφαλή του γρύπα που επαναπατρίστηκε από το Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης (MET) στα τέλη Φεβρουαρίου προκειμένου να ενταχθεί στις μόνιμες συλλογές του.

Η χάλκινη κεφαλή του γρύπα, η οποία κοσμούσε χάλκινο τριποδικό λέβητα και χρονολογείται στα 650-625 π.Χ. και αποτελεί ένα εξαίρετο δείγμα της αρχαίας ελληνικής μεταλλοτεχνίας.

