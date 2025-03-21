Onassis Stegi: Ξεκινάει η προπώληση για το Borderline Festival 2025

Ήχοι στα άκρα. Νέος χώρος. Όλοι μαζί δίνουμε ζωή στο Onassis Ready, το νέο κτίριο του Ιδρύματος Ωνάση. Το Borderline, το φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Στέγης, είναι πάλι εδώ. Για τη μουσική, για τη στιγμή, για όλους.

Δύο ημέρες, δύο σκηνές, 15 DJ sets και live performances, εμβληματικά έργα του Takis και ένας ηχητικός λαβύρινθος που ξεπερνά τα όρια της μουσικής και της πόλης.

Για τη 14η χρονιά του, το Borderline Festival της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση μάς υποδέχεται στους νέους βιομηχανικούς χώρους του Onassis Ready, στην καρδιά του Ρέντη, δίνοντας στο κοινό μια πρώτη γεύση από το νέο τοπόσημο της πόλης. Για δύο ημέρες (11 & 12 Απριλίου), με ένα εξαιρετικό όραμα που κινείται στην αιχμή της σύγχρονης πειραματικής ηλεκτρονικής μουσικής και τα εμβληματικά έργα του Takis από την Onassis Collection να αλληλεπιδρούν με τον βιομηχανικό χώρο και το μουσικό lineup, ενισχύοντας την εμπειρία του εκρηκτικού φεστιβάλ. Party αισθητική, bar, ατμοσφαιρικές γωνιές για ξεκούραση, σκαλωσιές και μουσικές εκπλήξεις που θα μας ξεσηκώσουν.

Η φετινή εκδοχή του Borderline μάς παρασύρει σε μια μεγαλειώδη διττή εμπειρία που συμπυκνώνεται στο δίπολο: art soundscape vs underground club. Στο ισόγειο art soundscape θα συναντήσουμε τα ατμοσφαιρικά ηχοτοπία του Ehohroma, τις μεταβαλλόμενες, υπερβατικές live συνθέσεις της Viki Steiri, το αβανγκάρντ μείγμα από tribal wave και industrial electronics του Mr. Clarinet, τις πειραματικές μουσικές αφηγήσεις της Pinna Bounce, τον DJ Sex σε μία από τις σπάνιες εμφανίσεις του, καθώς και τα αταξινόμητα broken electronics του Turbo Teeth.

Μπορεί μια ηλεκτρομαγνητική σφαίρα να ανταγωνιστεί ένα synthesizer; Ένα μπρούντζινο λουλούδι να στραφεί προς την πηγή του ήχου; Τα ηχητικά κύματα να αλλάξουν πορεία μέσα από μια σπείρα σιδήρου; Στον ισόγειο χώρο, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να βιώσει από κοντά μια επιλογή από τα ασύλληπτα και ανυπέρβλητα κινητικά γλυπτά του θρυλικού αυτοδίδακτου Έλληνα καλλιτέχνη Takis (κατά κόσμον Παναγιώτη Βασιλάκη). Ένα εκλεκτικό μιξάρισμα οπτικοακουστικών ερεθισμάτων που ξεπερνά τα όρια ενός DJ set.

Η ηχητική εμπειρία συνεχίζεται στο υπόγειο. Εδώ, η κατάσταση είναι underground και ο χώρος μετατρέπεται σε club. Ένα περίτεχνο και εμμονικά επεξεργασμένο set που επιτρέπει στο μυαλό, στο σώμα και στην ψυχή να ζήσουν τα πάντα σε ένταση. Ο παγκοσμίου φήμης τεχνίτης της ψυχεδελικής και υπνωτιστικής ηλεκτρονικής μουσικής Donato Dozzy και ο περιπετειώδης κληρονόμος της βρετανικής παράδοσης Joy Orbison (αμφότεροι εμφανίζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα) συναντούν την οραματική techno της Aurora Halal, το εκρηκτικό μείγμα από breakbeats, electro και IDM της Mad Miran, τις tribal ηχητικές εξερευνήσεις του Iggor Cavalera, την drone-noise μουσική της AMR, την οπτικοακουστική περφόρμανς των Forensis (Forensic Architecture) x Bill Kouligas, τον θρυλικό συνιδρυτή της Basic Channel, Moritz von Oswald, που παρουσιάζει την τελευταία του κυκλοφορία, “Silencio”, τον δικό μας Echo Canyon από την Αθήνα με τις φουτουριστικές ηχητικές προσεγγίσεις του, αλλά και την ταχύτατα ανερχόμενη Madam X με το χαρακτηριστικό της μείγμα από κάθε είδους bass.

Οι επιμελητές του φεστιβάλ αναφέρουν: «Ο ήχος, όταν τιθασεύεται και εξαπολύεται, δημιουργεί χώρους εντός χώρων. Μπορεί να γίνει τοίχος, μονοπάτι ή καταπακτή. Παραμορφώνει, διευρύνει και συμπυκνώνει τις αποστάσεις. Ο ήχος δημιουργεί διόδους – μεταξύ σωμάτων, μεταξύ νοημάτων, μεταξύ τόπων και ιστοριών. Δημιουργεί μια νέα, προσωρινή πραγματικότητα γύρω από τον ακροατή, μια θαυμαστή αίθουσα από καθρέφτες, όπου το άπειρο, η επανάληψη και το παράδοξο συνυπάρχουν με φωτεινές, ηλεκτρισμένες εκδοχές του σώματος, της επιθυμίας, της βούλησης και της θέσης τους ως κόμβων μέσα σε ένα αλληλένδετο σύστημα ιστοριών και αφηγήσεων. Το Borderline 2025, που φιλοξενείται στους νέους βιομηχανικούς χώρους του Onassis Ready, δημιουργεί έναν ηχητικό λαβύρινθο για να βυθιστεί μέσα του το κοινό και σε αυτό θα συμβάλουν τα ηλεκτρισμένα γλυπτά του Takis στο ισόγειο, τα οποία κόβουν την ανάσα. Με τη δύναμη του ήχου και μόνο, χτίζει δωμάτια εντός δωματίων, κρυφά μονοπάτια, διαρκώς μεταβαλλόμενες εστίες εξερεύνησης, έντασης και απελευθέρωσης, όπου οι ακροατές μπορούν να χάσουν και να βρουν τον εαυτό τους ξανά και ξανά».

Η πρώτη μέρα του Borderline 2025 συνδυάζει δυναμικούς χορευτικούς ήχους με εγκεφαλικό πειραματισμό. Στο Ground Level, ο Ehohroma ανοίγει τη βραδιά χτίζοντας ατμοσφαιρικά, υπνωτικά ηχοτοπία μέσα από ηχογραφήσεις πεδίου, αναλογικές υφές και επαναλαμβανόμενα μοτίβα. Η συνθέτρια Viki Steiri παρουσιάζει τις μεταβαλλόμενες, υπερβατικές live συνθέσεις της. Ακολουθεί ο Mr. Clarinet με ένα αβανγκάρντ μείγμα tribal wave και industrial electronics. Στο Basement, ο Donato Dozzy παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το περίτεχνα και εμμονικά επεξεργασμένο σετ του, υφαίνοντας περίπλοκους, υπνωτιστικούς και δυναμικούς ρυθμούς. Η Aurora Halal παρουσιάζει την οραματική της προσέγγιση στη σκοτεινή, ευφορική, παιχνιδιάρικη και συναισθηματική techno. Η Mad Miran εξαπολύει το εκρηκτικό μείγμα της από breakbeats, electro και IDM. Ο Iggor Cavalera φέρνει το πλούσιο μουσικό του παρελθόν και την τρέχουσα προσέγγισή του στην πειραματική ηλεκτρονική μέσω αναλογικού modular εξοπλισμού και drum pads. Η AMR ανοίγει τη σκηνή με το μοναδικό της μείγμα drone μουσικής και noise κρουστών στοιχείων.

Στη δεύτερη μέρα του Borderline 2025 συνεχίζεται η κατάδυση σε DJ sets και live performances που απευθύνονται τόσο στην ψυχή όσο και στο σώμα. Στο Ground Level, η Pinna Bounce πειραματίζεται με τη χάραξη αφηγήσεων και χώρων μέσα από τη χρήση τρομπέτας, πλήκτρων, αντικειμένων, ενισχυτών και ό,τι άλλο εξυπηρετεί την έμπνευσή της. Η αινιγματική φιγούρα του DJ Sex παρουσιάζει μια από τις εξαιρετικά σπάνιες και απρόβλεπτες ζωντανές του εμφανίσεις. Τέλος, ο Turbo Teeth μάς μυεί στην αταξινόμητη, άκρως παιγνιώδη και δομημένη προσέγγισή του στα broken electronics. Στο Basement, ο Joy Orbison φέρνει την τεράστια δισκοθήκη του με βρετανική υβριδική μουσική, που οδηγεί το garage, το bass και αμέτρητα άλλα στυλ προς το μέλλον. Ο Bill Kouligas και οι Forensis (Forensic Architecture) παρουσιάζουν την οπτικοακουστική τους περφόρμανς “The Drum and the Bird”, εξετάζοντας τη σχέση ανάμεσα στις χαμένες οικολογίες και την αποικιακή εκμετάλλευση. Ο θρύλος της dub techno και συνιδρυτής της Basic Channel, Moritz von Oswald, παρουσιάζει την τελευταία του κυκλοφορία, “Silencio”. Η Madam X, έχοντας πρόσφατα κυκλοφορήσει το επιτυχημένο της ντεμπούτο, “Homecoming”, το οποίο παρουσίασε σε περιοδείες της σε όλο τον κόσμο, βάζει φωτιά στο dancefloor με το χαρακτηριστικό της μείγμα από κάθε είδους bass. Ο δικός μας Echo Canyon από την Αθήνα παρουσιάζει ζωντανά τη φουτουριστική εκδοχή του σε footwork, jungle, IDM και πολλά άλλα.

Το Borderline, στη 14η χρονιά του, έρχεται να επισφραγίσει τη θεωρία ότι η μουσική είναι μια δύναμη που μπορεί να ξεπεράσει κάθε όριο.

Παρασκευή 11 & Σάββατο 12 Απριλίου 2025, 20:00

Onassis Ready, Στρατή Τσίρκα 2, Άγιος Ιωάννης Ρέντης

Έναρξη προπώλησης: Παρασκευή 21 Μαρτίου 2025, 17:00

