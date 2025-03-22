Τη νέα πλατφόρμα του υπουργείου Παιδείας eVivlio όπου υπάρχουν βιβλία σε ηχητική μορφή παρουσίασε, με ανάρτησή του στο Facebook, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Πάντα προτιμούσα το βιβλίο στην έντυπη μορφή του. Αλλά ξέρω καλά ότι οι εποχές αλλάζουν, και μαζί τους αλλάζει και ο τρόπος που προσεγγίζουμε τη γνώση» σημειώνει ο πρωθυπουργός και προσθέτει: «γι' αυτό, το Υπουργείο Παιδείας δημιούργησε την εφαρμογή eVivlio, μια νέα πλατφόρμα όπου, σε πρώτη φάση, 20 λογοτεχνικά έργα που διδάσκονται στα σχολεία είναι διαθέσιμα στο σύνολό τους -όχι σε αποσπάσματα- σε ηχητική μορφή. Η εφαρμογή δεν απευθύνεται μόνο στους μαθητές, αλλά σε όλους!».

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρει ότι «οι ηχογραφήσεις των έργων είναι πρωτότυπες και πραγματοποιήθηκαν ειδικά για αυτήν την εφαρμογή, με την αφιλοκερδή συμμετοχή γνωστών Ελλήνων καλλιτεχνών, τους οποίους και ευχαριστούμε πολύ» υπογραμμίζει:

«Η λογοτεχνία είναι για όλους. Για εκείνους που προτιμούν να κρατούν ένα βιβλίο στα χέρια τους, αλλά και για όσους την απολαμβάνουν μέσα από την ακρόαση. Για εκείνους που διαβάζουν, αλλά και για όσους ανακαλύπτουν τη λογοτεχνία με έναν διαφορετικό τρόπο».

Πηγή: skai.gr

