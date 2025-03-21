Βαλς κάρδαμου και κανέλας: Ένα ταξίδι στον κόσμο της ποίησης και των γεύσεων

Όταν οι λέξεις χορεύουν βαλς με το κάρδαμο και την κανέλα τότε το αποτέλεσμα είναι μια ποιητική συλλογή που ταξιδεύει το πνεύμα στο πλούσιο κόσμο των γεύσεων των βοτάνων της φύσης.

Η Μαίρη Παυλιδάκη ειδική διατροφολόγος με την πρώτη της ποιητική συλλογή που έχει ως τίτλο «Βάλς κάρδαμου κανέλας» συνδυάζει τις πιο μεγάλες της αγάπες την ποίηση και την μαγεία της μαγειρικής που βασίζεται στα βότανα της φύσης.

Γι΄ αυτό το ενδιαφέρον «πάντρεμα» ποίησης και μαγειρικής ο κοινωνιολόγος Γιάννης Γεωργίου στην πρόσφατη παρουσίαση της ποιητικής συλλογής ανέφερε σχετικά:

«… Το ποιητικό της αυτό εγχείρημα εγγράφεται στο χώρο της ποίησης, της λογοτεχνίας που τέμνεται- συναντιέται με το ζήτημα της γεύσης, και του φαγητού γενικότερα. Κινείται στα όρια αυτού του λογοτεχνικού ρεύματος που ενσωματώνει τέχνη και τροφή. Παρόλο ότι η ιστορία της ποίησης όσο και η ιστορία φαγητού είναι τόσο παλιά, αυτή η τάση που λέγεται «σπουδές πάνω στην τροφή και την γεύση», food studies, ξεκίνησε ουσιαστικά πιο ενεργά την δεκαετία του 1990, όταν επιστημονικοί τομείς όπως η ανθρωπολογία, η κοινωνιολογία, η λογοτεχνία, έστρεψαν το βλέμμα τους προς τις πρακτικές του φαγητού, την τροφή και τις κοινωνικές σχέσεις που διαμορφώνουν…. Αυτό λοιπόν το πάντρεμα ποίησης και γεύσης γενικότερα είναι έκδηλο και εδώ από τον τίτλο κιόλας: Βάλς κάρδαμου κανέλας. Οι λέξεις «κάρδαμο» και «κανέλα» ανακαλούν εικονικές αναφορές και συνδηλώσεις «απόλαυσης» και «γεύσης».

Η ποιητική συλλογή περιέχει 36 ποιήματα και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Κουίντα».

Πηγή: skai.gr

