Αρχαία Μάκιστος: Ο Ναός της Αθηνάς

Του Νικόλα Μπάρδη

Πολύ κοντά στο χωριό Σκιλλουντία Ηλείας, νότια του Αλφειού ποταμού, βρίσκονται τα απομεινάρια ενός Ναού της Αθηνάς, που ήταν αφιερωμένος στη θεά των Ελλήνων από τους κατοίκους της Αρχαίας Μακίστου.

Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, η Αρχαία Μάκιστος αποτελούσε τμήμα της εξάπολης που ίδρυσαν οι Μινύες στην Τριφυλία και βρισκόταν πλησίον του ναού. Ολόκληρη η περιοχή ερήμωσε στα ελληνιστικά χρόνια, όμως σήμερα έχουν έρθει στο φως σπουδαία αρχαιολογικά ευρήματα, που καταδεικνύουν τη σπουδαιότητά της.

Το αρχαίο νεκροταφείο του 4ου αι. π.Χ. με ταφές διαφόρων τύπων βρίσκεται επί της επαρχιακής οδού, σε κοντινή απόσταση από το Ναό της Αθηνάς, και ανήκε πιθανότατα στην Μάκιστο.

Ωστόσο, μέχρι σήμερα, δεν έχουν ταυτιστεί με βεβαιότητα κάποια αρχαιολογικά κατάλοιπα με την πόλη αυτή, ενώ σύμφωνα με κάποιους μελετητές, η Αρχαία Μάκιστος πρέπει να αναζητηθεί στον σημερινό αρχαιολογικό χώρο Σαμικού και την περιοχή του Καϊάφα.

Ο Ναός της Αθηνάς στέκει στην κορυφή ενός τειχισμένου λόφου, σε υψόμετρο 354 μέτρων, τον οποίο «στεφανώνουν» κυρίως πουρνάρια, χαμηλή βλάστηση και λίγα πεύκα. Μια μεγάλη βελανιδιά βρίσκεται πολύ κοντά στον ναό και προσφέρει τον πλούσιο ίσκιο της στους επισκέπτες τις ζεστές ημέρες του καλοκαιριού.

Εξαιτίας της εκτεταμένης λιθολόγησης του ναού σε μεταγενέστερες εποχές, από το μνημείο σήμερα σώζεται μόνο η τρίβαθμη κρηπίδα και λιγοστά, διάσπαρτα αρχιτεκτονικά μέλη. Ο άλλοτε εντυπωσιακός ναός ήταν δωρικού ρυθμού και ήταν εξ ολοκλήρου κατασκευασμένος από εύθρυπτο κογχυλιάτη λίθο, ένα είδος τοπικού πωρόλιθου από τον οποίο έχουν κατασκευαστεί και τα μνημεία της Ιερής Άλτης της Ολυμπίας. Σύμφωνα με τις μορφολογικές, ιστορικές και επιγραφικές μαρτυρίες η χρονολογία του ναού υπολογίζεται μεταξύ 525 – 460 π.Χ.

Τα αετώματα στη στέγη του ναού είχαν πλούσιο διάκοσμο με γλυπτικές συνθέσεις εμπνευσμένες από την ελληνική μυθολογία.

Η ανατολική πλευρά φιλοξενούσε παραστάσεις από τη Γιγαντομαχία, ενώ στη δυτική πλευρά υπήρχαν σκηνές της Αμαζονομαχίας. Οι ανασκαφές του ναού ξεκίνησαν το 1880 από τους Ε. Καστόρχη και Π. Καββαδία. Περίπου έναν αιώνα μετά (1978-1981) στη διάρκεια των ανασκαφικών εργασιών, ήρθε στο φως μια χάλκινη επιγραφή του 4ου π.Χ. αι. με ψήφισμα του κοινού των Τριφυλίων, που αναφέρεται ρητά στη θεά Αθηνά και σε πολίτες της Μακίστου, γεγονός που βοηθά στην ταυτοποίηση του ναού.

Πολλά από τα ευρήματα των ανασκαφών του Ναού και της γύρω περιοχής, όπως η χάλκινη επιγραφή ή κάποιες μαρμάρινες γενειοφόρες κεφαλές μορφών, και ένα άγαλμα γυμνού κρανοφόρου πολεμιστή που κοσμούσαν άλλοτε τα αετώματα, φιλοξενούνται σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Πύργου.

Το Μουσείο, έργο του αρχιτέκτονα Ερνέστου Τσίλλερ, άνοιξε τις πύλες του στο κοινό το 2013 και στο εσωτερικό του φιλοξενεί 1.120 αντικείμενα και ευρήματα από ολόκληρο τον Νομό Ηλείας, που αφηγούνται την πλούσια ιστορία της περιοχής από τα προϊστορικά έως και τα μεταβυζαντινά χρόνια.



Πηγή: skai.gr

