Με αφορμή το φετινό έτος Μίκη Θεοδωράκη και τα 100 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου Έλληνα μουσικοσυνθέτη, η Oxford Philharmonic Orchestra διοργανώνει συναυλία-αφιέρωμα στο Λονδίνο.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στις 14 Οκτωβρίου 2025 στο Cadogan Hall, υπό τη διεύθυνση του Μάριου Παπαδόπουλου, με τη συμμετοχή, μεταξύ άλλων συντελεστών, της Άλκηστης Πρωτοψάλτη.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα:

https://oxfordphil.com/event/the-voice-of-greece-2/



