Ο ναός του Αγίου Ανδρέα Πατρών

Ο Ιερός Ναός Αγίου Ανδρέα Πατρών είναι μία χριστιανική βασιλική, που βρίσκεται χτισμένη στη δυτική πλευρά του κέντρου της Πάτρας. Μαζί με τον διπλανό παλαιό ναό του Αγίου Ανδρέα αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της Δυτικής Ελλάδας, με πλήθος πιστών να συρρέουν εκεί τόσο από τη χώρα μας, όσο κι από ολόκληρο τον κόσμο. Ο ναός, όπως εύκολα γίνεται κατανοητό, είναι αφιερωμένος στον πρωτόκλητο απόστολο του Χριστού, Άγιο Ανδρέα.

Η κατασκευή του επιβλητικού αυτού ναού ξεκίνησε το μακρινό 1908 υπό την επίβλεψη του αρχιτέκτονα Αναστάσιου Μεταξά και εγκαινιάστηκε 66 χρόνια αργότερα, το 1974. Τα σχέδια του ναού υποβλήθηκαν αρχικά στην Ακαδημία Καλών Τεχνών του Βερολίνου (1904), η οποία προέκρινε το σχέδιο του Γάλλου Emil Robert. Τέσσερα χρόνια αργότερα θεμελιώθηκε ο ναός από τον βασιλιά των Ελλήνων Γεώργιο Α’. Πάνω στον κεντρικό θόλο, η ανέγερση του οποίου ξεκίνησε μόλις το 1934, υπάρχει ένας επίχρυσος σταυρός 5 μέτρων, και στους υπόλοιπους θόλους υπάρχουν 12 μικρότεροι σταυροί. Αυτοί οι σταυροί συμβολίζουν τον Ιησού και τους Αποστόλους του. Το εσωτερικό του ναού είναι διακοσμημένο με βυζαντινής τεχνοτροπίας τοιχογραφίες (1985) και αξιόλογα μωσαϊκά.

Ο εν λόγω ναός θεωρείται ως ο μεγαλύτερος ορθόδοξος ναός στην Ελλάδα και ένας από τους μεγαλύτερους στα Βαλκάνια. Υπάρχει, ωστόσο, και μία άλλη άποψη που υποστηρίζει πως είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος, μετά τον ναό του Αγίου Παντελεήμονα Αχαρνών στην Αθήνα. Όποια άποψη κι αν ισχύει, το μόνο σίγουρο είναι πως κερδίζει τη ματιά του επισκέπτη από πολύ μακριά, και καθηλώνει με την επιβλητική αρχιτεκτονική, το μεγάλο ύψος και τους 13 στο σύνολο τρούλους του.

Στο εσωτερικό του ναού φυλάσσονται και τα ιερά λείψανα του Αποστόλου Ανδρέα. Αυτά αποτελούνται από το μικρό δάκτυλο, μέρος του πάνω μέρους του κρανίου του Αποστόλου, και μικρά τμήματα του σταυρού στον οποίο μαρτύρησε, όλα τοποθετημένα σε μία ειδική λειψανοθήκη. Το άγιο σκήνωμα του Αποστόλου δόθηκε στο ναό από τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη τον Σεπτέμβριο του 1964, υπό τις οδηγίες του Πάπα Παύλου Δ΄. Ο Καρδινάλιος Μπέα ήταν ο αρχηγός μιας ομάδας 15 καρδιναλίων, που παρέδωσαν τα λείψανα στον Μητροπολίτη Πατρών, Κωνσταντίνο στις 24 Σεπτεμβρίου 1964. Πλήθος πιστών και πολλοί Μητροπολίτες συμμετείχαν στη τελετή υποδοχής του λειψάνου. Μετά από λιτάνευση στους δρόμους της πόλης, το λείψανο τοποθετήθηκε σε ειδική ασημένια μήτρα στο εσωτερικό του ναού.

Πάμε, όμως, να δούμε και σε αριθμούς το αρχιτεκτονικό αυτό κομψοτέχνημα. Ο ναός διαθέτει έναν μεγάλο, κεντρικό τρούλο και δώδεκα μικρότερους, που συμβολίζουν, όπως προείπαμε, τον Ιησού Χριστό και τους 12 Αποστόλους. Ακόμη, στην κόγχη του ναού υπάρχει μία τεράστια τοιχογραφία της Παναγίας 220 τ.μ. που απεικονίζει τη Μεγαλόχαρη να έχει στην αγκαλιά της όλη την πόλη της Πάτρας, συμπεριλαμβανομένου και του ναού του Αγίου Ανδρέα. Ο κεντρικός τρούλος του ναού έχει ύψος 40,5 μέτρων και ο σταυρός που έχει τοποθετηθεί από πάνω του έχει ύψος 5 μέτρων, κάνοντάς τον ορατό από πολύ μακριά, ενώ το κεντρικό κτίσμα έχει χωρητικότητα 7.500 ατόμων! Ο Ιερός Ναός του Αγίου Ανδρέα μετρά πλέον περισσότερα από 50 έτη λειτουργίας και ετησίως τον επισκέπτονται περισσότεροι από 120.000 επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οπότε δικαιολογημένα αποτελεί φάρο της ορθοδοξίας και σήμα κατατεθέν της πόλης.



