Η συντήρηση ενός πίνακα του 17ου αιώνα αποκάλυψε ότι μεταγενέστερες επεμβάσεις είχαν αλλοιώσει το αρχικό μήνυμα ενός έργου του Ρέμπραντ, μετατρέποντας μια σύνθεση που προέβαλλε τη θρησκευτική ανεκτικότητα και την πολυπολιτισμικότητα σε μια πιο συμβατική απεικόνιση της βιβλικής σκηνής.

Η αφαίρεση των στρωμάτων που είχαν μετέπειτα ζωγραφιστεί πάνω στο έργο, επιβεβαίωσε παράλληλα ότι επρόκειτο για αυθεντικό πίνακα του μεγάλου Ολλανδού ζωγράφου. Ανάμεσα στις σημαντικότερες αλλαγές που αποκαλύφθηκαν ήταν η αντικατάσταση της μορφής ενός άνδρα με τουρμπάνι από έναν άνδρα που φορούσε παραδοσιακό ολλανδικό σκούφο, καθώς και η προσθήκη ρούχων σε ένα γυμνό παιδί που είχε απεικονίσει ο Ρέμπραντ.

Ο πίνακας, με τίτλο «Αφήστε τα μικρά παιδιά να έρθουν σε μένα», βασίζεται στο Ευαγγέλιο του Λουκά, όπου ο Ιησούς επιπλήττει τους μαθητές του επειδή εμποδίζουν τους γονείς να φέρουν τα παιδιά τους κοντά του για να τα ευλογήσει.

Υπερπολιτισμικό έργο αποδοχής

Στην αρχική σύνθεση, ο Ρέμπραντ απεικόνιζε ανθρώπους διαφορετικών εθνοτήτων και θρησκειών. Εκτός από τη μορφή με το τουρμπάνι, στο έργο διακρίνονται αναφορές τόσο στην εβραϊκή όσο και στη χριστιανική πίστη, υπογραμμίζοντας το μήνυμα της αποδοχής και της συνύπαρξης.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι ο άγνωστος ζωγράφος που επενέβη αργότερα στο έργο δεν κατανόησε το συμβολισμό του και τροποποίησε τη σύνθεση, εξαλείφοντας στοιχεία της διαφορετικότητας.

Οι ιστορικοί τέχνης συνδέουν τον πίνακα με την πολυπολιτισμική πραγματικότητα της Ολλανδίας του 17ου αιώνα, όταν η χώρα δεχόταν χιλιάδες πρόσφυγες που εγκατέλειπαν τις εμπόλεμες περιοχές της Ευρώπης.

Ο ιστορικός τέχνης Άντριου Γκράχαμ-Ντίξον επισημαίνει ότι ο Ρέμπραντ συνδεόταν με τους Ρεμονστραντές, ένα θρησκευτικό κίνημα που υποστήριζε την ανεκτικότητα.

Όπως αναφέρει, την περίοδο που φιλοτεχνούσε το έργο, το Λέιντεν αντιμετώπιζε έντονη προσφυγική κρίση εξαιτίας του Τριακονταετούς Πολέμου. Μέσα σε έναν χρόνο η πόλη υποδέχθηκε περίπου 10.000 πρόσφυγες, γεγονός που είχε προκαλέσει αντιδράσεις σε μέρος του πληθυσμού.

Κατά τον ίδιο, ο πίνακας αποτελεί όχι μόνο θρησκευτική απεικόνιση αλλά και σαφή δήλωση της ανθρωπιστικής στάσης του Ρέμπραντ υπέρ της αποδοχής των ξένων.

Από ανώνυμο έργο αριστούργημα

Ο πίνακας εντοπίστηκε το 2014 σε δημοπρασία στη Γερμανία, όπου είχε καταγραφεί ως ανώνυμο έργο Ολλανδού ζωγράφου του 17ου αιώνα.

Έπειτα από πολυετή έρευνα και εργασίες αποκατάστασης αποδόθηκε οριστικά στον Ρέμπραντ και θα δημοπρατηθεί από τον οίκο Sotheby's στο Λονδίνο την 1η Ιουλίου, με εκτιμώμενη τιμή μεταξύ 8 και 12 εκατ. λιρών.

Η έρευνα αποκάλυψε επίσης ότι ο πίνακας είχε ιδιαίτερη προσωπική σημασία για τον καλλιτέχνη, καθώς σε αυτόν απεικόνισε τους γονείς του, αλλά και τον ίδιο, ως νεαρό άνδρα που παρακολουθεί το θαύμα και κοιτάζει απευθείας τον θεατή.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, πρόκειται για το μοναδικό έργο στο οποίο ο Ρέμπραντ συγκέντρωσε τόσο ολοκληρωμένα τα μέλη της οικογένειάς του.

Το έργο θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στο κοινό από τις 27 Ιουνίου, μετά την ολοκλήρωση της αποκατάστασής του, στην εκδοχή που εκτιμάται ότι ανταποκρίνεται στην αρχική καλλιτεχνική πρόθεση του δημιουργού.





Πηγή: skai.gr

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