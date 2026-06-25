Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών - Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας 8 Ιουλίου

Η Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών προτείνει για το καλοκαίρι του 2026 στην Πάτρα μια συμφωνική συναυλία με διττό καλλιτεχνικό και συμβολικό χαρακτήρα, συνδέοντας τη μεγάλη ρωσική μουσική παράδοση με τη σύγχρονη ελληνική δημιουργία και τιμώντας παράλληλα τη σημαντική πολιτιστική ταυτότητα της αχαϊκής πρωτεύουσας. Η συναυλία εντάσσεται στο Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας και θα πραγματοποιηθεί στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας.

Ένα πρόγραμμα φόρος τιμής σε τρεις εξέχοντες συνθέτες της Σοβιετικής Ένωσης, με σκοπό την ανάδειξη της συνέχειας της τέχνης τους μέσα από τη μακρά και σπουδαία ρωσική μουσική παράδοση. Στο επίκεντρο της συναυλίας βρίσκονται το ιδιαίτερα αγαπητό Κουαρτέτο Εγχόρδων αρ. 8 του Ντμίτρι Σοστακόβιτς, σε διασκευή για συμφωνική ορχήστρα δωματίου από τον πρόωρα χαμένο Έλληνα συνθέτη Κώστα Νικήτα, καθώς και η δημοφιλής «Κλασική Συμφωνία» του Σεργκέι Προκόφιεφ.

Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών



Το πρόγραμμα συμπληρώνεται από το Κοντσέρτο για σοπράνο και ορχήστρα του Ράινχολντ Γκλιέρ, ενός συνθέτη λιγότερο γνωστού στο ευρύ κοινό, αλλά εξίσου σημαντικού για τη μουσική παράδοση της εποχής του. Τα έργα αυτά συνομιλούν με τη μεγάλη ρωσική σχολή που διαμορφώθηκε από τις αρχές του 19ου αιώνα και ανέδειξε δημιουργούς όπως ο Τσαϊκόφσκι, ο Μουσόργκσκι, ο Ρίμσκι-Κόρσακοφ, ο Μποροντίν και πολλοί ακόμα.



Παράλληλα, η συναυλία αποκτά έναν ιδιαίτερο τοπικό και συμβολικό χαρακτήρα, καθώς η ορχήστρα επιθυμεί να τιμήσει την πόλη της Πάτρας και τη δική της σημαντική πολιτιστική κληρονομιά. Για τον σκοπό αυτό συνεργάζεται με τη διακεκριμένη διεθνούς φήμης υψίφωνο Βασιλική Καραγιάννη, η οποία κατάγεται από την αχαϊκή πρωτεύουσα.

Βασιλική Καραγιάννη



Η κα Καραγιάννη θα εμφανιστεί ως σολίστ τόσο στο κοντσέρτο του Γκλιέρ όσο και σε έναν κύκλο τεσσάρων αριστουργηματικών τραγουδιών του επίσης Πατρινού συνθέτη Δημητρίου Λιάλιου. Το έργο του Λιάλιου ανακαλύφθηκε εκ νέου, ανασύρθηκε από τη λήθη και παρουσιάστηκε στο κοινό πριν από λίγα μόλις χρόνια χάρη στην έρευνα και τη μουσική επιμέλεια του καλλιτεχνικού διευθυντή της Φιλαρμόνιας και μαέστρου της συναυλίας, αρχιμουσικού Βύρωνα Φιδετζή.



Μέσα από αυτή τη συνάντηση διαφορετικών μουσικών κόσμων και ιστορικών αναφορών, η συναυλία φιλοδοξεί να αναδείξει τη διαχρονική δύναμη της συμφωνικής μουσικής και να προσφέρει στο κοινό της Πάτρας μια βραδιά υψηλής καλλιτεχνικής αξίας.

8 Ιουλίου 2026



Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας

Ώρα έναρξης: 21:30

Πηγή: skai.gr

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