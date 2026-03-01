Ρέμπραντ: Η απίστευτη τύχη μιας κληρονομιάς 35 έργων του μεγάλου ζωγράφου

Ενώ οι περισσότεροι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο παρέμειναν περιορισμένοι στα σπίτια τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας της COVID-19, λίγοι στάθηκαν τόσο τυχεροί όσο η Σαρλότ Μέγιερ. Εκείνη αξιοποίησε τον απρόσμενο ελεύθερο χρόνο της μετά από μια μετακόμιση και αποφάσισε να διερευνήσει το περιεχόμενο ενός φακέλου με έργα σε χαρτί που της είχε αφήσει ο παππούς της.

Η έρευνά της την οδήγησε στο Μουσείο Ρέμπραντ στο Άμστερνταμ. Μετά από ενδελεχή έλεγχο, οι ειδικοί του Μουσείου επιβεβαίωσαν την αυθεντικότητα 35 χαρακτικών που φέρουν την υπογραφή του κορυφαίου Ολλανδού δημιουργού, Ρέμπραντ Χάρμενσοον φαν Ράιν (Rembrandt Harmenszoon van Rijn).

Σύμφωνα με το δημόσιο ολλανδικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο Omroep, ο φάκελος βρισκόταν για δεκαετίες σε ένα συρτάρι της οικογενειακής κατοικίας στην πόλη Ζούτφεν, στα ανατολικά της χώρας. Ο παππούς της Μέγιερ απέκτησε τα έργα μεταξύ 1900 και 1920. «Εκείνη την εποχή, κανείς δεν ενδιαφερόταν για τα χαρακτικά. Δεν θεωρούνταν κάτι το ιδιαίτερο. Με λίγα μόνο φιορίνια, ο παππούς μου αγόρασε 35 διαφορετικά αντίγραφα» δήλωσε η Μέγιερ στο Omroep.

«Η γιαγιά μου δεν τα φρόντιζε. Τα κρατούσαμε, αλλά κανείς δεν περίμενε πραγματικά τίποτα από αυτά» συμπλήρωσε. Μετά τον θάνατο του παππού της, τα έργα πέρασαν στην κατοχή της, παραμένοντας ωστόσο ανέγγιχτα για χρόνια. «Μόνο όταν ξέσπασε η πανδημία σκέφτηκα να ρίξω μια ματιά στον φάκελο» συνέχισε.

Αν και η Μέγιερ δεν έχει αποκαλύψει την εκτιμώμενη αξία της συλλογής της, η πρόσφατη κινητικότητα στην αγορά τέχνης προκαλεί ίλιγγο. Κατά τα έτη 2023-25, ο οίκος Christie’s στο Λονδίνο έβγαλε στο σφυρί μια πολύτιμη σειρά έργων του Ρέμπραντ από τη συλλογή του εκλιπόντος Σαμ Τζόζεφοβιτς. Το ακριβότερο έργο της δημοπρασίας της 3ης Δεκεμβρίου 2025 ήταν το χαρακτικό «Arnout Tholinx, Inspector», το οποίο άγγιξε τα 4,2 εκατομμύρια δολάρια.

Παράλληλα, το σχέδιο «Young Lion Resting» κατέρριψε κάθε ρεκόρ, αφού πωλήθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα από τον οίκο Sotheby’s έναντι του ποσού των 17,9 εκατομμυρίων δολαρίων. Τον επόμενο μήνα, τα 35 χαρακτικά της Μέγιερ, μαζί με επιπλέον έργα που συνέλεξε η ίδια, θα εκτεθούν στο τοπικό Μουσείο Stedelijk της πόλης Ζούτφεν.

«Είναι μια τόσο όμορφη ιστορία, από αυτές που μόνο στα όνειρά σου βλέπεις. Έχω μαγευτεί απόλυτα από τον Ρέμπραντ και την απίστευτη μαεστρία του» κατέληξε η Σαρλότ. Η έκθεση με τίτλο «Από το Σκοτάδι στο Φως» θα είναι επισκέψιμη από τις 21 Μαρτίου έως τις 14 Ιουνίου, σύμφωνα με το ARTnews.

Πηγή: skai.gr

