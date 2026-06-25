Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: Η αγροτική οικονομία της Ελλάδας τον 19ο αιώνα – Μέρος Β’

Πώς ο Ιωάννης Καποδίστριας επιχειρεί να οργανώσει την αγροτική παραγωγή του νέου ελληνικού κράτους; Γιατί η διανομή των Εθνικών Γαιών άλλαξε οριστικά τη δομή της ελληνικής υπαίθρου και πώς γεννήθηκε η ελληνική μικροϊδιοκτησία; Και γιατί το σημαντικότερο εξαγώγιμο προϊόν της Ελλάδας οδήγησε τελικά στη μεγάλη σταφιδική κρίση;

Ο Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, καθηγητής Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και συγγραφέας, συζητά με τον Άρη Πορτοσάλτε για τις μεγάλες αλλαγές που διαμόρφωσαν την ελληνική γεωργία και την αγροτική οικονομία τον 19ο αιώνα.

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Μην χάσετε την επόμενη Κυριακή στις 9 το πρωί ένα νέο κεφάλαιο της ιστορίας του 19ου αιώνα στο ΣΚΑΪ 100.3.

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Πηγή: skai.gr

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