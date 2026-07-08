Στο νέο επεισόδιο της σειράς «Νόμοι της καρδιάς», που θα μεταδοθεί σήμερα, Τετάρτη 8 Ιουλίου, στις 14.45, στον ΣΚΑΪ, ένα πολύκροτο διαζύγιο που αναλαμβάνει η Αζρά γίνεται αιτία να συγκρουστεί με τη μητέρα της. Ακόμα, η απροσδόκητη άφιξη του πατέρα προκαλεί μεγάλη αναστάτωση στην οικογένεια Τζεβχέρ.

Δείτε το trailer:

Μετά την αποχώρησή της από το δικηγορικό γραφείο της μητέρας της, η Αζρά πιάνει δουλειά στην εταιρία του μεγαλύτερου ανταγωνιστή τους. Το επόμενο πολύκροτο διαζύγιο που θα αναλάβει η Αζρά θα τη φέρει σε απευθείας σύγκρουση με τη μητέρα της, καθώς η πρώτη θα εκπροσωπήσει την προδομένη σύζυγο ενός πάμπλουτου επιχειρηματία και η δεύτερη τον ίδιο τον άπιστο επιχειρηματία, τον κ. Αλπάι Μπερκσόι. Ταυτόχρονα, στο νέο της γραφείο η Αζρά θα συναντηθεί ξανά με έναν γνώριμο από το παρελθόν: τον παλιό συμφοιτητή της, Γιλντιρίμ. Εν τω μεταξύ, στο πάρτι γενεθλίων της κας Τσολπάν η απροσδόκητη άφιξη του πατέρα, προκαλεί «σεισμό» και δυνατό σοκ στην Αζρά και τις αδελφές της, τη Σανέμ και τη Γκιουνές.

ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

Δευτέρα με Παρασκευή στις 14.45

Στον ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.