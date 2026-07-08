Η Ρωσία εντείνει τις παρεμβολές στο Starlink για να «τυφλώσει» τα ουκρανικά drones

Οι ρωσικές δυνάμεις εντείνουν τις προσπάθειές τους ώστε να περιορίσουν την αποτελεσματικότητα των ουκρανικών επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό παραπλάνησης, καμουφλάζ και προηγμένων συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου που στοχεύουν το δορυφορικό δίκτυο Starlink του Έλον Μασκ, σύμφωνα με διοικητές και χειριστές ουκρανικών drones που μίλησαν στο Reuters.

Η ανάπτυξη από το Κίεβο επιθετικών drones πλήγματος μέσης εμβέλειας, τα οποία μπορούν να χτυπούν στόχους δεκάδες χιλιόμετρα πίσω από τη γραμμή του μετώπου με μεγάλη ακρίβεια και χαμηλό κόστος, έχει αλλάξει τα δεδομένα στον πόλεμο. Τα περισσότερα από αυτά βασίζονται στο δίκτυο Starlink για ασφαλή επικοινωνία και καθοδήγηση κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Κατά τη διάρκεια των ουκρανικών επιχειρήσεων τους τελευταίους μήνες, οι επιθέσεις επικεντρώθηκαν σε γραμμές ανεφοδιασμού, εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και κέντρα διοίκησης, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα των ρωσικών δυνάμεων και ελλείψεις καυσίμων ακόμη και στην κατεχόμενη Κριμαία.

Ωστόσο, η Ρωσία προσαρμόζεται πλέον στις νέες συνθήκες του πολέμου. Τέσσερις διοικητές και χειριστές drones του 422ου Συντάγματος Μη Επανδρωμένων Συστημάτων της Ουκρανίας, τους οποίους συνάντησε συνεργείο του Reuters στη νότια περιφέρεια της Ζαπορίζια, περιέγραψαν τις νέες ρωσικές μεθόδους αντιμετώπισης των επιθέσεων.

Ηλεκτρονικός πόλεμος και παρεμβολές στο Starlink

Σύμφωνα με τους Ουκρανούς στρατιωτικούς, η Ρωσία χρησιμοποιεί πλέον ένα ευρύ φάσμα μέτρων προστασίας των στρατιωτικών προμηθειών της, από την απόκρυψη φορτίων σε πολιτικά οχήματα έως προηγμένα συστήματα ηλεκτρονικών παρεμβολών που επιχειρούν να διακόψουν τις συνδέσεις των drones.

Όπως ανέφεραν, συστήματα παρεμβολών έχουν εγκατασταθεί κοντά σε πόλεις και στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ενώ ορισμένα από αυτά μπορούν να διαταράξουν ακόμη και τις συνδέσεις του Starlink, που λειτουργεί η SpaceX του Έλον Μασκ.

Το Starlink αποτελεί σήμερα τον βασικό τρόπο επικοινωνίας πολλών ουκρανικών drones με τους χειριστές τους και μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν ιδιαίτερα ανθεκτικό στις ηλεκτρονικές παρεμβολές.

Ο σύμβουλος του ουκρανικού υπουργείου Άμυνας, Serhii Beskrestnov, δήλωσε στο Reuters ότι η Ρωσία αναπτύσσει ένα νέο σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου με την ονομασία Volna Kupol Garant, το οποίο εκπέμπει τόσο ισχυρό σήμα ώστε μπορεί να αποσταθεροποιήσει τις συνδέσεις Starlink σε περιοχή περίπου 20 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν εντοπιστεί περίπου δέκα τέτοια συστήματα.

Οι ουκρανικές δυνάμεις τα μετατρέπουν σε στόχους

Τα ίδια τα συστήματα παρεμβολών έχουν μετατραπεί πλέον σε στόχους υψηλής προτεραιότητας για τα ουκρανικά πληρώματα drones.

Το 422ο Σύνταγμα συμμετείχε στην καταστροφή δύο τέτοιων εγκαταστάσεων, μεταξύ των οποίων και ενός συστήματος που εντοπίστηκε και καταστράφηκε λίγες ώρες αργότερα σε κοινή επιχείρηση με την ουκρανική υπηρεσία ασφαλείας SBU, σύμφωνα με τον διοικητή Κολέσνικ.

Βίντεο από μία από τις επιθέσεις δείχνει ισχυρή έκρηξη, όταν drone έπληξε εγκατάσταση στην οποία υπήρχαν έξι μεγάλα ρυμουλκούμενα που περιείχαν τον σχετικό εξοπλισμό.

«Μόλις χτυπήσαμε αυτή την εγκατάσταση, τα drones μας που χρησιμοποιούν Starlink πέταξαν ξανά χωρίς κανένα πρόβλημα», δήλωσε ο διοικητής πληρώματος με το διακριτικό κλήσης "Dyryhent".

Ο Έλον Μασκ έχει αποκλείσει τη χρήση του Starlink από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, ώστε να μην αξιοποιηθεί από τη Μόσχα στις δικές της επιχειρήσεις με drones.

Η SpaceX δεν απάντησε σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό, ενώ ούτε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανταποκρίθηκε.

Το Reuters επισημαίνει ότι δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα όλες τις πληροφορίες που δίνουν οι Ουκρανοί στρατιωτικοί.

Στρατιωτικά εφόδια μεταφέρονται πλέον με πολιτικά οχήματα

Κατά την επίσκεψη του Reuters στο 422ο Σύνταγμα, Ουκρανοί στρατιώτες, υπό το αχνό κόκκινο φως φωτοβολίδων, προετοίμαζαν ένα drone τύπου Zozulya («Κούκος»), τοποθετώντας εκρηκτική κεφαλή πριν από την απογείωσή του.

Το drone εκτοξεύθηκε με καταπέλτη και κατευθύνθηκε προς την Κριμαία, έχοντας ως αποστολή την προσβολή βάσης που χρησιμοποιείται από Ρώσους χειριστές drones.

Ο διοικητής Κολέσνικ και άλλοι αξιωματικοί περιέγραψαν πώς η Ρωσία έχει αλλάξει τις μεθόδους μεταφοράς των προμηθειών της.

«Χτυπήσαμε βυτιοφόρα που εμφανίζονταν ως οχήματα μεταφοράς νερού, αλλά στην πραγματικότητα ήταν γεμάτα βενζίνη. Χτυπήσαμε ακόμη και βαμμένα βυτιοφόρα γάλακτος που μετέφεραν ντίζελ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τους ίδιους, οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποιούν πλέον μικρές νηοπομπές βυτιοφόρων συνοδευόμενες από φορτηγά εξοπλισμένα με πολυβόλα, κινούνται μέσω δευτερευόντων οδικών δικτύων για να αποφεύγουν την εναέρια επιτήρηση και μεταφέρουν προμήθειες με πολιτικά οχήματα.

Οι στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών της Ουκρανίας ανέφεραν στο Reuters ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί ακόμη και μικρά επιβατικά αυτοκίνητα, τετράτροχες μοτοσικλέτες (ATV) και μοτοσικλέτες για τη μεταφορά καυσίμων, πυρομαχικών και άλλων εφοδίων προς το μέτωπο.

Παράλληλα, στρατιωτικές προμήθειες αποκρύπτονται σε καμουφλαρισμένα υπόστεγα, εγκαταλελειμμένα κτίρια και γεωργικές εγκαταστάσεις, ενώ ακόμη και πολιτικά πρατήρια καυσίμων χρησιμοποιούνται ως προσωρινοί χώροι αποθήκευσης.

Οι παρεμβολές μπορεί να αλλάξουν ξανά την ισορροπία

Ο Rob Lee, ανώτερος συνεργάτης του αμερικανικού Foreign Policy Research Institute, εκτίμησε ότι η ουκρανική εκστρατεία επιθέσεων βαθιά στα μετόπισθεν αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη εξέλιξη στο πεδίο της μάχης το τελευταίο διάστημα.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι η Ρωσία φαίνεται να αρχίζει να βρίσκει αποτελεσματικές απαντήσεις.

«Αν αυξήσουν την παραγωγή αυτών των συστημάτων παρεμβολών, θα μπορούσαν να δυσκολέψουν σημαντικά την ουκρανική εκστρατεία πλήγματος μέσης εμβέλειας», δήλωσε.

Παρά τις επιτυχίες των ουκρανικών drones, οι επιθέσεις αυτές δεν έχουν ανακόψει τη δυνατότητα της Ρωσίας να εξαπολύει μαζικά πλήγματα στην Ουκρανία. Τέσσερα χρόνια μετά την πλήρη εισβολή, η Μόσχα εξακολουθεί να ελέγχει περίπου το ένα πέμπτο του ουκρανικού εδάφους, ενώ πολλές ουκρανικές αποστολές δεν ολοκληρώνονται με επιτυχία.

Κατά την παρουσία του Reuters στην περιοχή, ένα drone RAM-2X που εκτοξεύθηκε εναντίον ενός ρωσικού βυτιοφόρου καυσίμων αστόχησε, ενώ το drone επιτήρησης που παρακολουθούσε τον στόχο καταρρίφθηκε από ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα Tor.

«Τουλάχιστον τώρα ξέρουμε πού βρίσκεται», σχολίασε ένας από τους χειριστές, καταγράφοντας τη θέση του συστήματος Tor στο ψηφιακό σύστημα στόχευσης του ουκρανικού στρατού, αφήνοντας έναν νέο στόχο για μελλοντική επιχείρηση.

Επιπλέον στοιχεία που δίνουν μεγαλύτερη εικόνα

Το Starlink έχει εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες τεχνολογίες του πολέμου στην Ουκρανία, παρέχοντας δορυφορική επικοινωνία σε μονάδες πρώτης γραμμής ακόμη και σε περιοχές όπου τα συμβατικά δίκτυα έχουν καταστραφεί.

Από το 2022, η SpaceX έχει ενισχύσει επανειλημμένα τα μέτρα ασφαλείας του δικτύου απέναντι στις ρωσικές ηλεκτρονικές παρεμβολές, ωστόσο ειδικοί επισημαίνουν ότι η αντιπαράθεση έχει εξελιχθεί σε μια συνεχή «κούρσα» μεταξύ των τεχνολογιών ηλεκτρονικού πολέμου και των αναβαθμίσεων του Starlink.

Οι τελευταίες πληροφορίες που δημοσιεύει το Reuters, αναφέρουν ότι η Ρωσία επενδύει πλέον σημαντικούς πόρους στην ανάπτυξη ισχυρότερων συστημάτων παρεμβολών, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει τις επιχειρήσεις των ουκρανικών drones τους επόμενους μήνες.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.