Βραβεία Emmy: Η Μαρίσκα Χάργκιτεϊ αναλαμβάνει την παρουσίαση της 78ης τελετής

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Μαρίσκα Χάργκιτεϊ θα παρουσιάσει για πρώτη φορά τα Βραβεία Emmy, στην 78η τελετή που θα πραγματοποιηθεί στις 14 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Peacock του Λος Άντζελες.

Η επιλογή της Χάργκιτεϊ αποτελεί ορόσημο για τα Emmy, καθώς είναι η πρώτη γυναίκα καλλιτέχνις που αναλαμβάνει τον ρόλο της οικοδέσποινας μετά από 15 χρόνια.

Αυτή είναι η πρώτη φορά μετά το 1993 και την Άντζελα Λάνσμπερι που ο ρόλος της παρουσιάστριας δεν καλύπτεται από κωμικό, τηλεοπτική προσωπικότητα ή παρουσιαστή ριάλιτι.

Η αγαπημένη σταρ του «Law & Order: SVU», Μαρίσκα Χάργκιτεϊ (Mariska Hargitay), θα είναι η οικοδέσποινα της 78ης τελετής απονομής των Βραβείων Emmy, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 14 Σεπτεμβρίου, στο θέατρο Peacock του Λος Άντζελες.

Είναι η πρώτη φορά που η βραβευμένη με Emmy ηθοποιός αναλαμβάνει το ρόλο της παρουσιάστριας, η οποία πρόσφατα έκανε το ντεμπούτο της στο Μπρόντγουεϊ με το έργο «Every Brilliant Thing».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιλογή αυτή αποτελεί ορόσημο για τον θεσμό, καθώς από την εποχή της θρυλικής Άντζελα Λάνσμπερι (Angela Lansbury) το 1993, η θέση του παρουσιαστή καλυπτόταν σταθερά από κάποιον κωμικό, τηλεοπτική προσωπικότητα ή παρουσιαστή ριάλιτι. Παράλληλα, η Χάργκιτεϊ είναι η πρώτη γυναίκα καλλιτέχνις που αναλαμβάνει τα ηνία της εκδήλωσης μετά από 15 χρόνια, παίρνοντας τη σκυτάλη από την Τζέιν Λιντς (Jane Lynch), σύμφωνα με το Deadline.

«Είναι μεγάλη μου τιμή να παρουσιάσω την 78η τελετή απονομής των Bραβείων Emmy, την χρονιά που το αγαπημένο μου NBC γιορτάζει τα 100ά του γενέθλια και να τιμήσω αυτή την εξαιρετική κοινότητα δημιουργών», δήλωσε η Χάργκιτεϊ. «Είτε πρόκειται για ηθοποιό είτε για σκηνοθέτη, ενδυματολόγο ή σχεδιαστή ήχου, είμαστε όλοι πολύ προνομιούχοι που συμμετέχουμε στη δημιουργία τηλεοπτικών προγραμμάτων που μας ενώνουν. Ανεξάρτητα από το πώς, πού ή πότε τα βλέπουμε, είμαστε μαζί στο γέλιο, στα δάκρυα, στην αγάπη για τις ιστορίες και στην ανυπομονησία για να δούμε τι θα συμβεί στη συνέχεια», συμπλήρωσε.

Πηγή: skai.gr

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