Πακιστάν: Συνεχίζονται οι έρευνες για το αγνοούμενο Boeing 737 – Δραματική η τελευταία εικόνα από τα ραντάρ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης για το φορτηγό αεροσκάφος Boeing 737 της K2 Airways, το οποίο εξαφανίστηκε από τα ραντάρ το βράδυ της Τρίτης 7/7, ενώ εκτελούσε πτήση από τη Σάρτζα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων προς το Καράτσι του Πακιστάν.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν πέντε μέλη πληρώματος, ενώ τα πρώτα στοιχεία από τις καταγραφές πτήσης δείχνουν ότι πιθανότατα κατέπεσε στη Θάλασσα της Αραβίας, περίπου 155 ναυτικά μίλια (287 χιλιόμετρα) νοτιοδυτικά του Καράτσι, έπειτα από μια εξαιρετικά ασυνήθιστη ακολουθία μεταβολών στο ύψος πτήσης.

Πρόβλημα στο σύστημα πλοήγησης λίγο πριν χαθεί το σήμα

Σύμφωνα με την Αρχή Αεροδρομίων του Πακιστάν (Pakistan Airports Authority), το 27 ετών μετασκευασμένο φορτηγό Boeing 737 ανέφερε πρόβλημα στο σύστημα πλοήγησης στις 21:18 τοπική ώρα ενώ πλησίαζε στο Καράτσι.

Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας προσπάθησαν να καθοδηγήσουν το πλήρωμα, ωστόσο μόλις τρία λεπτά αργότερα τα ραντάρ κατέγραψαν το αεροσκάφος να χάνει απότομα ύψος, ενώ παράλληλα διακόπηκε κάθε επικοινωνία.

Τα δεδομένα του Flightradar24 αποτυπώνουν μια ιδιαίτερα ασυνήθιστη πορεία: αρχικά απότομη απώλεια ύψους, στη συνέχεια νέα άνοδο και τελικά μια εξαιρετικά βίαιη καθοδική πορεία.

Το τελευταίο σήμα εντόπιζε το αεροσκάφος σε ύψος μόλις 1.100 ποδιών πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, με κατακόρυφη ταχύτητα καθόδου περίπου 22.400 ποδιών ανά λεπτό, τιμή που χαρακτηρίζεται εξαιρετικά σπάνια σε κανονικές συνθήκες πτήσης.

Ο σύμβουλος αεροπορικής ασφάλειας Άντονι Μπρίκχαους σχολίασε ότι μια τόσο ακραία μεταβολή «τραβά αμέσως την προσοχή», υπογραμμίζοντας όμως πως είναι ακόμη πολύ νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τα αίτια του περιστατικού.

Ενισχύθηκαν οι επιχειρήσεις έρευνας

Οι πακιστανικές αρχές έχουν κινητοποιήσει μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην περιοχή όπου χάθηκε το αεροσκάφος.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, στις έρευνες συμμετέχουν μία φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού του Πακιστάν (PNS Zulfiqar), ένα αεροσκάφος επιτήρησης της Πολεμικής Αεροπορίας και αεροσκάφος ATR του Πολεμικού Ναυτικού,

Επίσης στις έρευνες συμμετέχει και ένα εμπορικό πλοίο της Pakistan National Shipping Corporation, ενώ οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες και η θαλασσοταραχή λόγω των μουσώνων δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των σωστικών συνεργείων.

Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί το αεροσκάφος ούτε έχουν βρεθεί επιζώντες ή συντρίμμια, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται σε μεγάλη θαλάσσια περιοχή.

Το μοναδικό αεροσκάφος της K2 Airways

Το Boeing 737 που αγνοείται αποτελεί το μοναδικό αεροσκάφος του στόλου της K2 Airways.

Πρόκειται για αεροσκάφος που κατασκευάστηκε το 1999 ως επιβατικό και μετατράπηκε σε φορτηγό το 2012. Στο παρελθόν είχε πετάξει για άλλες αεροπορικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων η Aeroflot και η Garuda Indonesia, πριν ενταχθεί στον στόλο της K2 Airways το 2024.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται πλήρως με την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας και τις υπόλοιπες κρατικές υπηρεσίες.

«Συνεχίζουμε να προσευχόμαστε θερμά για την ασφάλεια των συναδέλφων μας», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.



Πηγή: skai.gr

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